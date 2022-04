TP-Link per la prima volta presente a Expo Sanità 2022 di Bologna

TP-Link sarà presente alla prossima edizione di Expo Sanità, manifestazione internazionale a servizio della sanità e dell’assistenza, in programma alla Fiera di Bologna da mercoledì 11 a venerdì 13 maggio 2022.

Si tratta della prima partecipazione per l’azienda cinese ed è un segnale dell’attenzione crescente verso il settore healthcare e il processo di digitalizzazione delle strutture sanitarie. In particolare, nei tre giorni di fiera sarà possibile conoscere la soluzione Omada SDN di TP-Link, ideale per creare una rete cablata e Wi-Fi diffusa e stabile in grado di consentire al personale e ai pazienti l’uso di dispositivi connessi, di garantire un accesso sicuro alle cartelle cliniche elettroniche e consentire a pazienti e familiari di comunicare, aspetto fondamentale per attutire il senso di isolamento causato dal distanziamento fisico all’interno degli ospedali. La soluzione Omada SDN include infatti Access Point dotati di certificazione EN-60601-1-2, che garantisce l’idoneità all’installazione in ambito ospedaliero grazie al minimo impatto elettromagnetico nei confronti delle apparecchiature mediche.

Riferimenti in fiera:

Padiglione 31, Stand C22