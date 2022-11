Una Avnet City a “electronica 2022”

In occasione di “electronica 2022“, che si svolgerà dal 15 al 18 novembre a Monaco di Baviera, in Germania – Avnet EMEA propone ancora una volta le proprie business unit europee riunite in uno spazio espositivo unico e consolidato.

“electronica” è il principale evento europeo dedicato al settore. Qui vengono presentati gli sviluppi più recenti che comprendono l’intera gamma di tecnologie, prodotti e soluzioni per l’industria elettronica. Le business unit di Avnet presenti all’evento si concentreranno sui veicoli elettrici (EV) e sulle tecnologie necessarie per garantire una ricarica rapida ed efficiente.

Tutte le business unit di Avnet EMEA, che includono Avnet Abacus, Avnet Embedded, Avnet Silica, EBV Elektronik e Farnell, saranno presenti in un’unica area presso l’imponente spazio “Avnet City” (Stand 101: Hall C2). A connotare ulteriormente la presenza del Gruppo, il ristorante C1/C2 al primo piano, direttamente sopra Avnet City, ospiterà una Lounge dedicata a EBV. Il grande spazio espositivo sarà inoltre caratterizzato da un’area centrale riservata agli incontri con clienti e visitatori.

Ciascuna delle business unit si presenta con una serie di soluzioni d’eccellenza

Avnet Silica proporrà una linea di soluzioni “smart city” destinate a plasmare le città, i fabbricati e le abitazioni del futuro. La business unit dimostrerà le proprie potenzialità di offerta negli ambiti dell’Intelligenza Artificiale e “Machine Learning” ed esporrà una serie di tecnologie avanzate dedicate all’analogica e ai sensori, alle comunicazioni industriali e wireless ed alle applicazioni “Power”. A ciò si aggiungeranno le innovative, specifiche soluzioni progettate per rendere le città più intelligenti, più verdi e più sicure. Tecnologie rivolte ai settori IoT, sicurezza, sistemi embedded, software e connettività eUICC (Embedded SIMCard).

EBV Elektronik accoglierà i visitatori sia presso lo stand sia presso la EBV Lounge. Il focus espositivo sarà incentrato sulle soluzioni di ricarica dei veicoli elettrici. Un’attenzione particolare sarà riservata alle modalità di approccio verticale e specialistico tese ad mantenere un rapporto di lavoro a stretto contatto con i clienti.

Avnet Abacus, che festeggia 50 anni di attività, ha previsto quattro postazioni demo, dedicate rispettivamente all’elettronica indossabile, all’IoT, ai veicoli elettrici e alla loro ricarica, alla robotica. In occasione di “electronica 2022” EBV e Avnet Abacus lanceranno anche l’edizione speciale di una pubblicazione interamente dedicata alle soluzioni di ricarica dei veicoli elettrici: un prodotto editoriale che combina le riviste “The Quintessence” (TQ) di EBV e “Focus” di Avnet Abacus.

Anche Avnet Embedded si concentrerà sui veicoli elettrici. A tale proposito è prevista una postazione demo dedicata alle operazioni di ricarica: obiettivo sarà dimostrare le capacità di progettazione e integrazione di sistema messe in campo dalla business unit, che combinano le tecnologie di elaborazione e visualizzazione embedded con i componenti di interconnessione, passivi ed elettromeccanici. Avnet Embedded presenterà anche la tecnologia “SimpleSwitch” – una nuova soluzione per aggiornare l’hardware senza dover eseguire ricodifiche – unitamente a una serie di moduli inediti, in grado di supportare le specifiche di elaborazione più avanzate, proposti dai principali produttori.

Nello spazio Avnet City, oltre a una serie di demo basate sui prodotti dei propri fornitori, Farnell regalerà 1000 schede Raspberry PI Pico e ospiterà la community “Buzzy Bee Design Challenge” di element14. La community, attraverso questa iniziativa, mira a contrastare il declino della popolazione di api in tutto il mondo invitando tutti all’uso delle schede Raspberry Pi Pico. Inoltre, il Dr. Eben Upton, CEO di Raspberry Pi terrà una presentazione intitolata “Industrial IoT and Raspberry Pi: Ten Years, Ten Lessons”.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Brian Wilken, VP Strategic Planning di Avnet: «Avnet sarà lieta di accogliere presso Avnet City tutti i clienti – passati, presenti e futuri – delle nostre business unit EMEA. “electronica”, il principale evento europeo dedicato all’elettronica, offre a tutti noi una magnifica opportunità per riunirci e condividere esperienze e sfide nell’intento di creare un mondo migliore e più connesso».