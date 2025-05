Viscom Italia torna a Milano dall’1 al 3 ottobre 2025

Torna dall’1 al 3 ottobre 2025 l’appuntamento annuale con Viscom Italia, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie, applicazioni e materiali per la comunicazione visiva e le arti grafiche. Giunta alla sua 36esima edizione, Viscom Italia 2025 si pone l’obiettivo di rispondere alle sfide di mercato con tante conferme e importanti novità sviluppate in continuità con la scorsa edizione, che ha visto aumentare del 34% le aziende espositrici pronte a portare in questa vetrina internazionalità, innovazione e creatività.

Ospitata negli spazi espositivi di Fiera Milano – Rho, Viscom Italia sarà l’occasione perfetta per scoprire in anteprima tecnologie, soluzioni, materiali e applicazioni nei settori chiave della comunicazione visiva: dalla stampa digitale grande formato all’insegnistica fino alla cartellonistica passando per serigrafia, ricamo, incisoria, laser, visual merchandising, digital signage e ledwall.

“Viscom Italia 2025 è il luogo dove la stampa digitale in grande formato, la stampa su tessuto, il taglio laser, la serigrafia, l’insegnistica e il digital signage trovano il loro spazio naturale”, sottolinea Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager di Viscom Italia. “Qui, professionisti della stampa, della decorazione e dell’allestimento insieme con industrie manifatturiere di settori come fashion, automotive e GDO, nonché agenzie di comunicazione, progettisti e creativi scoprono soluzioni innovative e trovano ispirazione per valorizzare i brand e trasformare le loro idee in progetti e opportunità di business”.

Nell’edizione 2025 spazio alla valorizzazione dell’esperienza di visita e ai trend del prossimo futuro

La 36esima edizione di Viscom Italia darà forma all’universo della comunicazione visiva attraverso il WonderPlace, punto nevralgico della fiera, dedicato a coloro che sono alla ricerca di nuove soluzioni e opportunità di mercato.

Viscom Italia 2025 sarà l’occasione per vivere un percorso esperienziale attraverso tre ambienti, ognuno progettato per offrire ispirazione, innovazione e scenari reali di allestimento: Retail, Hotel & Hospitality, Customization Lab. Un luogo in cui design, tecnologia e creatività si fondono per trasformare gli spazi in tre esperienze uniche alla scoperta di nuove opportunità di mercato:

Area Retail

Specchio dell’integrazione tra la comunicazione statica e quella digitale, in quest’area sarà allestito un vero e proprio negozio con insegna, pareti, bancone, scaffali, luci e led.

Area Hotel & Hospitality

A caratterizzare questo spazio tematico sarà una reception di hotel allestita con pareti rivestite, bancone, illuminazione e pavimentazione.

Area Customization Lab

In risposta all’esigenza di scoprire nuove soluzioni e applicazioni in contesti non ancora esplorati, sarà creato un garage-lab a cielo aperto, con diverse tecnologie per la personalizzazione, tra cui macchine da stampa, serigrafia, incisione e ricamo.

Nello stesso spazio fisico del WonderPlace si colloca anche l’area Viscom Talks, palcoscenico perfetto di condivisione, formazione e conoscenza che ospiterà un ciclo di incontri per offrire spunti per nuovi progetti e approfondimenti di mercato.

Grande ritorno del Visual Décor, lo spazio dedicato alla creatività e alle nuove tendenze dell’interior decoration, dove gli espositori mostreranno nuove soluzioni per personalizzare gli ambienti e i visitatori potranno sperimentare nuove applicazioni in ambiti quali retail/travel retail, hotellerie, impianti sportivi e strutture ospedaliere. Un’area che, a fronte dell’ottimo risultato dell’edizione 2024, quest’anno si amplia ulteriormente per ospitare un maggior numero di aziende che porteranno in fiera nuovi materiali, texture e colori per trasformare gli spazi.

DIVA, Elementaria e il nuovo Retail Display District

Si conferma anche quest’anno DIVA, ormai punto di riferimento per il settore del display espositivo, con il suo Display Italia Viscom Award, il concorso internazionale dedicato al mondo del P.O.P., del display design, dell’arredo espositivo e dello shopfitting per il retail. DIVA riunisce tutti i rappresentanti della filiera: brand e retail manager, trade marketing manager, produttori e progettisti di display, shopfitting e contract.

Completamente rinnovato nella sua veste espositiva, il nuovo format ha lo scopo di favorire il networking e dare maggiore evidenza ai trend dei prossimi anni, mettendo al centro due macro-categorie principali: mass market (GDO e fast moving goods) e lifestyle (retail tradizionale e lusso). Per la competizione, entrambe saranno aperte a soluzioni espositive senza vincoli di categoria merceologica e divise in display durevole e non durevole, digital signage, shopfitting, new proposal, expo packaging e green DIVA.

Torna anche Elementaria, la mostra di prototipi di hi-design giunta alla sua 11esima edizione, concepita per presentare un nuovo modello di business volto alla promozione della materia prima (semi-lavorati e compound) e dell’innovazione nel campo del display e nell’arredo espositivo per l’industria di marca.

Spazio, infine, anche al coinvolgimento delle associazioni di categoria in rappresentanza dei principali attori del mercato, che contribuiranno a identificare i valori della manifestazione e diffonderne le novità, tra queste Esia – European Sign Industries Association (Main Partner), Aifil – Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose, ALA Assoarchitetti, ASAL Assoallestimenti e Finco – Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni.