“La continuità di esercizio nei locali medici” è il titolo del nuovo Webinar organizzato dal CEI e Socomec il prossimo 30 marzo

“La continuità di esercizio nei locali medici” è il titolo del nuovo Webinar organizzato dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano con il supporto di Socomec – specialista in Europa e nel mondo della distribuzione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione.

L’incontro online si terrà martedì 30 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, e sarà incentrato sull’approfondimento della Norma CEI 64-8 (sezione 710) dedicata ai locali medici.

Nel corso della mezza giornata formativa saranno illustrate nello specifico le soluzioni da adottare per l’alimentazione dei locali di Gruppo 2, con un focus sulle particolarità a cui è necessario prestare attenzione e sugli accorgimenti tecnici che è bene rispettare per garantire l’alimentazione degli ambienti dove si eseguono trattamenti vitali o interventi invasivi.

Successivamente si vedrà come garantire la continuità di alimentazione nei locali di Gruppo 1 possa essere piuttosto complesso per via della particolarità di alcuni carichi che vi sono installati, e saranno inoltre studiati quali aspetti e quali dettagli considerare nella realizzazione di una sala di diagnostica di Gruppo 1.

È in corso la procedura di rilascio dei CFP da parte dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. È possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI entro il 29 marzo 2021.

Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it – tel. 0221006.313