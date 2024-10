Zebra Technologies al Retail Forum

Zebra Technologies Corporation, specialista nelle soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone, presenterà al Retail Forum di Milano le proprie soluzioni per i pagamenti e la gestione delle code, tra cui i dispositivi mobile che contribuiscono a migliorare la customer experience e le attività, sia in negozio che in magazzino.

“Le ultime soluzioni del nostro brand per il negozio moderno (The Modern Store) offrono ai clienti esperienze flessibili grazie al self-service e al check-out assistito e migliorano la produttività degli operatori, sia nei punti vendita che nei magazzini” ha dichiarato Enzo Tumminaro, Country Manager Italia di Zebra Technologies. “Consentire agli operatori in prima linea di concentrarsi su attività di maggior valore contribuisce a ottimizzare i risultati per una migliore esperienza d’acquisto.”

Allo stand di Zebra, sarà possibile assistere a una dimostrazione dal vivo dello Zebra Kiosk System, una soluzione modulare e completa, progettata per soddisfare le esigenze di self-service di consumatori e dipendenti nei settori retail e non solo. Il computer Kiosk Android KC50, disponibile con schermi da 15” e 22”, è il cuore del versatile sistema Zebra Kiosk.

Dotato di funzionalità tap-to-pay e compatibile con tutti i principali terminali di pagamento, offre il check-out self-service o assistito, oltre a un assistente vocale per la ricerca di informazioni. Ciò consente ai dipendenti in prima linea di concentrarsi su attività di maggior valore, migliorando la customer experience.

Alimentato dal chipset avanzato di Qualcomm per garantire una connettività e prestazioni ottimali, e basato sulla piattaforma Enterprise Android di Zebra con Mobility DNA, il KC50 offre la stesse capacità dei mobile computer di Zebra per un’esperienza utente e gestionale fluida.

Grazie a diverse opzioni di implementazione e montaggio, il sistema Zebra Kiosk offre inoltre grandi possibilità di configurazione. Per esempio, è possibile aggiungere scanner di codici a barre, terminali di pagamento o il display touch TD50 da 15” per un’esperienza chiosco a doppio schermo.

Tre le altre soluzioni presente al Retail Forum: il personal shopper PS30, lo scanner indossabile RS2100 e lo scanner multipiano con bilancia MP72.

Anche i partner di Zebra, Dacom, Viva.com, Tesisquare e 42Gears, saranno presenti allo stand di Zebra per presentare le loro offerte per il retail.