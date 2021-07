Fondata nel 2014, Beepag è una azienda italiana specializzata nel settore della stampa e della grafica. Anche grazie alla capacità di offrire servizi personalizzati, Beepag rappresenta in Toscana un punto di riferimento del settore. In questi anni ha registrato una crescita costante, supportata tra l’altro da una piattaforma di e-commerce che le ha consentito di ampliare il proprio mercato di riferimento in Italia e non solo. Innovazione e qualità sono due aspetti fondamentali per riuscire a rispondere alle nuove esigenze dei clienti, un obiettivo che Beepag raggiunge anche grazie alle tecnologie e ai servizi Ricoh. L’ambiente di stampa dell’azienda include differenti tecnologie che spaziano dalle soluzioni a foglio singolo (Ricoh Pro C7200X) per applicazioni con colori speciali, al mondo industrial.

Innovazione a tutto campo

Da diversi anni Beepag utilizza la soluzione latex Ricoh Pro L4100 per offrire ai propri clienti applicazioni indoor e outdoor quali carta da parati – anche in fibra di vetro – roll-up, affissioni, vetrofanie e cartellonistica. Matteo Pinzauti, fondatore dell’azienda, spiega:

“Qualche anno fa abbiamo deciso di andare oltre il mondo roll-to-roll e di gestire anche supporti rigidi. Per farlo abbiamo introdotto Ricoh Pro T7210, una innovativa soluzione di stampa flatbed che ci consente di utilizzare materiali di diversa tipologia come legno, alluminio, vetro, plexiglas e cartone, fino a 11 cm di spessore. Porte, arredi per interni, materiali espositivi per punti vendita realizzati in cartone… sono solo alcuni degli esempi dei lavori che realizziamo e che hanno un unico minimo comun denominatore: la personalizzazione”.

Le esigenze

Beepag non si è fermata qui e ha deciso di “raddoppiare” la produttività introducendo una seconda Ricoh Pro T7210 con l’obiettivo di:

• supportare la crescita del business

• aumentare la rapidità delle consegne

• realizzare applicazioni a valore

• entrare in nuovi mercati come quello del Fashion e del Lusso

Verso nuovi orizzonti

“La prima Ricoh Pro T7210 – spiega Matteo Pinzauti – continua a essere utilizzata per applicazioni Sign and Display e Visual Communication, mentre con il nuovo sistema realizziamo lavori particolari che includono ad esempio il trasparente e il bianco oppure di tipo serigrafico che necessitano di lucidatura. Grazie a queste possibilità, abbiamo iniziato a rivolgerci ai settori del Fashion e del Lusso che hanno necessità di innovare il modo di relazionarsi con i consumatori e di coinvolgerli”. Flessibilità, produttività e qualità elevata sono tra i principali vantaggi garantiti dalla soluzione, senza dimenticare la sostenibilità dal momento che gli inchiostri Ricoh sono certificati “Greenguard Gold”.

Matteo Pinzauti conclude: “Aiutiamo i nostri clienti a concretizzare le idee, mettendo a loro disposizione le migliori tecnologie di stampa, unite alla nostra esperienza e professionalità. Grazie alle soluzioni Ricoh, siamo un prezioso alleato per le aziende che si rivolgono a noi per differenziarsi sul mercato e comunicare al meglio la propria identità”.