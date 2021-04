NFON Italia, provider di servizi cloud PBX paneuropeo, annuncia che De Rigo Vision, parte del Gruppo De Rigo, ha scelto di affidarsi a Cloudya, la soluzione NFON per la comunicazione aziendale in cloud.

L’implementazione della tecnologia NFON, facile da usare, indipendente e affidabile, consente a De Rigo di ridurre i costi e di affrontare l’evoluzione e le sfide di un mercato altamente competitivo, in cui un servizio di qualità diventa elemento di differenziazione tanto quanto il potere aziendale.

Nello specifico, la realtà parte dello specialista mondiale nel design, nella produzione e nella distribuzione di montature da vista e occhiali da sole di alta gamma con 50.000 clienti in oltre 80 Paesi, conta con Cloudya di passare alla telefonia in cloud circa 300 utenti telefonici.

Oltre alla telefonia in cloud anche un servizi clienti multicanale

La tecnologia di NFON assicura inoltre a De Rigo Vision un servizio clienti multicanale più efficiente e permette all’azienda di supportare il lavoro da remoto e garantire la business continuity sia nell’attuale contesto di emergenza sanitaria che in futuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Pasculli, Managing Director di NFON Italia: «De Rigo Vision porta lo stile italiano e la tradizione per l’occhialeria in tutto il mondo. Il suo completo portfolio di marchi riflette una storia imprenditoriale fatta di persone, relazioni, ricerca continua, qualità eccellente, stile innovativo e brand inimitabili. Portare ulteriore valore con la nostra tecnologia all’avanguardia in una realtà produttiva e in un’azienda così importate ci rende molto orgogliosi».

Un contact center multicanale più smart per De Rigo Vision

De Rigo Vision si impegna nelle relazioni con i propri clienti allo stesso modo con cui si dedica al design e alla produzione degli occhiali. Un elemento chiave per il successo aziendale è la presenza del contact center interno, che gestisce il flusso di chiamate in entrata per processare le richieste commerciali o di assistenza amministrativa, oltre a quelle in uscita riguardanti le attività di telemarketing.

Per De Rigo Vision, la relazione e la qualità del servizio verso i propri clienti sono una priorità sin dalla sua fondazione. Ncontactcenter di NFON semplifica l’attività di vendita di De Rigo e migliora la qualità e l’efficacia del servizio clienti.

Ogni agente del contact center si affida ora a un’interfaccia web – una vera e propria dashboard semplice ed intuitiva – per interagire con i clienti e comunicare attraverso diversi canali, inclusi il telefono, il web, gli SMS e, presto, anche tramite Chat e WhatsApp.

Per Massimo Caviola, IT Manager, De Rigo Vision: «L’adozione di questi servizi ci consente di ottimizzare l’intera gestione del contact center grazie a una più efficiente distribuzione delle chiamate in base alla disponibilità e alle competenze degli agenti».