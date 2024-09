Due studentati di Torino potenziano la connettività Wi-Fi con Cambium

Equitix Studentati Italia – societá di progetto del fondo britannico Equitix – si occupa della gestione integrata e della manutenzione delle residenze per studenti.

Consapevoli dell’importanza della qualità delle connessioni in un ambiente come gli studentati, in cui gli ospiti utilizzano in modo intensivo la connessione sia per lo studio che per i social e la fruizione di contenuti in streaming, Equitix ha deciso di modernizzare e rendere più efficienti le reti di due studentati torinesi in gestione, Residenza Borsellino e Residenza Villa Claretta. La progettazione e l’implementazione della nuova infrastruttura sono stati affidati a Soleto, system integrator specializzato nella progettazione, implementazione e gestione degli impianti di telecomunicazione, elettrici, efficientamento energetico e servizi di assistenza tecnica.

L’impianto pre-esistente negli studentati era di tipo cablato con un punto LAN fast ethernet in ogni camera e nelle sale studio e alcuni access point installati in aree comuni. Le esigenze erano quelle di dare connettività Wi-Fi in tutte le aree di presenza studenti, sia camere che spazi comuni, mense, sale studio, palestre, sale ricreative e giardini esterni. Il progetto ha comportato la sostituzione di tutti gli switch LAN esistenti, la sostituzione e potenziamento degli AP delle zone comuni e l’implementazione degli AP nelle camere.

Viste le esigenze della nuova infrastruttura, la scelta si è orientata verso le soluzioni di Cambium Networks. Dovendo sostituire tutti gli apparati, si è proceduto con un piano di indirizzamento e configurazione totalmente nuovo rispetto all’esistente. Dall’arrivo dei prodotti l’implementazione è stata relativamente rapida ed ha richiesto in tutto circa 45 giorni. Negli studentati sono stati installati i nuovi switch in parallelo a quelli esistenti ed attivato i nuovi switch per area, assieme all’installazione degli access point per quell’area. Le attività hanno richiesto attenzione particolare poiché per collegare gli AP nelle camere è stata utilizzata la stessa porta LAN (l’unica disponibile) che gli studenti utilizzavano normalmente. Procedendo per area si è fatto in modo di causare il minor disagio possibile in termini di fermo rete. I prodotti utilizzati in complesso sono stati 45 switch Cambium serie EX e TX, e un totale, nelle camere e nella parti comuni, di otre 700 access point, ovvero gli e510 per le aree esterne, i wall plate e425H per le camere, e gli XV2-2 per le altre aree interne. Tutta l’infrastruttura viene controllata e gestita attraverso la piattaforma cnMaestro in cloud.

La nuova rete Wi-Fi degli studentati è accessibile da tutti gli studenti ospiti. Nelle 2 residenze ci sono complessivamente oltre 700 camere ed il numero di studenti potenzialmente attivi contemporaneamente è circa 800. La nuova infrastruttura assicura una connessione ad internet veloce, con data rate misurati in fase di collaudo fino a 0,9 Gb, e sempre disponibile.

“L’infrastruttura wireless installata da Soleto ha risposto pienamente alle nostre esigenze di continuo miglioramento delle nostre strutture, offrendo agli studenti una connettività adeguata ai loro bisogni ovunque si trovino nell’ambito delle stesse” ha commentato l’Amministratore Delegato di Equitix, Giuseppe Scianti.