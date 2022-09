KIOXIA pensa alle registrazioni video 4K continue di lunga durata

KIOXIA Europe , specialista mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato la disponibilità sul mercato europeo di un prodotto ad alta capacità da 512 GB in aggiunta alla sua “serie EXCERIA HIGH ENDURANCE” di schede di memoria microSD ad alta resistenza. Il nuovo prodotto da 512 GB è stato sviluppato per assicurare prestazioni e durata nelle registrazioni video continue in 4K ad alta risoluzione con telecamere di sorveglianza e da cruscotto.

Con la continua evoluzione delle telecamere da cruscotto, con nuove funzionalità tra cui registrazioni ad alta risoluzione, telecamere multiple e sorveglianza dei parcheggi, la quantità di dati da registrare aumenta. La nuova scheda di memoria microSDXC UHS-I EXCERIA HIGH ENDURANCE da 512 GB, che sarà disponibile presso i distributori KIOXIA a partire dal quarto trimestre del 2022, è progettata per tempi di registrazione prolungati sulle telecamere del cruscotto. Consente fino a 17.000 ore di utilizzo cumulativo e fino a 10 ore e 29 minuti di registrazione continua di video in 4K (3840×2160 pixel, 100 Mbit/s). Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni. Con una velocità di lettura fino a 100 MB/s e di scrittura fino a 85 MB/s, la nuova scheda da 512 GB supporta le specifiche UHS Speed Class 3 (U3) e Video Speed Class 30 (V30), che la rendono adatta per la registrazione di video in 4K.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing, KIOXIA Europe: «Si prevede che il mercato europeo delle dashcam crescerà con un tasso CAGR del 18,1% da qui al 2026. KIOXIA copre l’esigenza diffusa di microSD di capacità superiore grazie all’introduzione del prodotto EXCERIA HIGH ENDURANCE da 512 GB. Usandola, gli utenti di dashcam in viaggio possono essere certi di catturare ogni sequenza anche sulle lunghe distanze».

Per ulteriori informazioni sulla nuova scheda di memoria microSDXC UHS-I EXCERIA HIGH ENDURANCE da 512 GB, visitare la pagina web Prodotti personali di KIOXIA.