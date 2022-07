I TOUGHBOOK 33 Panasonic in dotazione ai tecnici di manutenzione Kärcher

Kärcher, specialista mondiale nel mercato delle macchine per la pulizia, ha dotato 100 dei propri tecnici di manutenzione di notebook fully rugged Panasonic TOUGHBOOK 33.

Per Kärcher – azienda famigliare tedesca che opera in tutto il mondo, nota per le sue idropulitrici, aspiratori e lavapavimenti, oltre che per l’offerta di soluzioni per la pulizia professionale – l’implementazione di questi dispositivi 2-in-1 detachable ha migliorato efficienza operativa e customer service. L’azienda, che ha un fatturato annuale di 2,7 miliardi di euro (2020), ha scelto i dispositivi Panasonic per il loro design rugged e flessibile, che consente ai tecnici di manutenere l’ampio portfolio di prodotti e di effettuare test diagnostici.

“Utilizziamo il software diagnostico installato sui notebook TOUGHBOOK per analizzare i dati provenienti dalle nostre macchine per la pulizia, inclusi distributori d’acqua e spazzatrici stradali,” spiega Thomas Wolski, Service Technician di Kärcher. “È un dispositivo molto flessibile, perché offre diverse opzioni di plug-in, ad esempio tramite cavo HDMI o USB, e ci sono molti slot dedicati alla connettività. È anche robusto e affidabile: quando cade, continua sempre a funzionare e non ci sono problemi nell’utilizzarlo anche quando si indossano guanti da lavoro”.

“Il requisito più importante per il TOUGHBOOK 33 era che fosse una combinazione tra tablet PC e notebook. Questo significa che il personale Kärcher può decidere quando utilizzarlo come tablet, in movimento, o collegarlo e usarlo come un notebook classico,” aggiunge Andreas Wetzels, Key Account Manager Field Services di Panasonic Mobile Solutions. “I dispositivi TOUGHBOOK aiutano a far sì che i clienti Kärcher possano utilizzare i loro sistemi di pulizia più a lungo – e questo rappresenta in ultimo anche una tutela per l’ambiente”.

A questo LINK è disponibile la video case history