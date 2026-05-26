Intred connette il data center di Vaultica a Settimo Milanese

Intred, operatore di telecomunicazioni, e Vaultica Data Centers, specialista nei servizi di colocation per le imprese, annunciano l’avvio della partnership per interconnettere il nuovo Data Center MIL03, attualmente in costruzione.

Intred fornirà la connettività dedicata di tipo dark fiber, garantendo a Vaultica un’infrastruttura di rete ad altissime prestazioni, scalabile e sicura che prevede una direttrice dedicata in fibra ottica per l’interconnessione tra il nodo strategico del MIX di Milano e il nuovo data center MIL03 di Settimo Milanese.

La scelta della dark fiber rappresenta un pilastro altamente strategico, poiché mette a disposizione del data center fibre ottiche fisiche dedicate ed esclusive. Un approccio che garantisce benefici cruciali per il settore dei data center, quali la scalabilità della capacità di banda, la latenza ultraridotta e il controllo totale sul percorso ottico. Inoltre, con questa tipologia di fornitura saranno garantite privacy e sovranità del dato, due pilastri fondamentali; la disponibilità di una dark fiber dedicata offre, infatti, i massimi standard di protezione a livello di rete, garantendo a Vaultica la personalizzazione dei protocolli e delle configurazioni di rete in base alle specifiche esigenze dei propri tenant.

Il nuovo Data Center MIL03 di Vaultica sarà sviluppato per supportare rack con carichi medi di 10 kW e picchi fino a 40 kW, una configurazione pensata per gestire applicazioni ad alta potenza di calcolo, richieste dalle piattaforme cloud e dai carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Inoltre, l’infrastruttura sarà progettata secondo gli standard ANSI/TIA Tier III, con alcuni elementi allineati alle best practice del Tier IV, assicurando elevati livelli di resilienza, sicurezza e continuità operativa. L’infrastruttura supporterà inoltre l’erogazione di servizi di colocation per Intred.

Intred sarà anche tra i protagonisti del panel “Connectivity and digital infrastructure: Building the backbone of Italy’s data center growth”, organizzato da Vaultica, che si terrà al Data Center Nation di Milano, il 27 maggio 2026 all’Allianz MiCo. Parteciperà Alessandro Ballestriero, CTO di Intred, per portare l’expertise della Società nel costruire reti resilienti e all’avanguardia.

Alessandro Ballestriero, CTO di Intred, commenta: “La partnership con Vaultica conferma il ruolo di Intred come abilitatore tecnologico per il mercato dei data center in Italia. Grazie alla nostra rete capillare in fibra ottica di proprietà, siamo in grado di fornire soluzioni infrastrutturali che superano i limiti delle offerte standard, offrendo quella resilienza e quelle prestazioni che il settore richiede oggi. Questa collaborazione rafforza il posizionamento di Intred nel corridoio strategico Milano-Bergamo-Brescia, dove la Società continua a investire non solo nella costruzione di una capillare rete in fibra ottica, ma anche nello sviluppo di infrastrutture digitali sovrane”.

“In un contesto in cui imprese e istituzioni hanno bisogno di infrastrutture digitali sempre più sicure, performanti e resilienti, la disponibilità di una connettività in dark fiber rappresenta un elemento chiave per assicurare continuità operativa e capacità di crescita nel tempo”, sottolinea Sherif Rizkalla, CEO di Vaultica Data Centers. “La partnership con Intred contribuisce a rafforzare il percorso di Vaultica nella costruzione di un’infrastruttura strategica per l’area metropolitana di Milano e per lo sviluppo digitale del Paese.”