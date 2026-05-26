Acer for Business accelera il ciclo di vendita con Channel Partner Portal

Channel Partner Portal, la piattaforma digitale progettata per centralizzare in un unico ambiente tutte le attività dei partner. Semplificare i processi commerciali, velocizzare le trattative, valorizzare i dati e rafforzare le competenze del canale. Con questi obiettivi Acer for Business lancia il nuovo, la piattaforma digitale progettata per centralizzare in un unico ambiente tutte le attività dei partner.

Sono quattro le aree strategiche del nuovo strumento messo a disposizione di rivenditori e distributori: Fast bid, Deal registration e programmi di fidelizzazione per la gestione del business, Analisi commerciali per ottimizzare la selezione dei prodotti, Assistenza e garanzia a supporto del post-vendita, Academy e Marketing per la formazione e la promozione.

Già attivo in nove Paesi – Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio, Svizzera e Polonia – e pronto a essere esteso al resto della Regione EMEA, il portale è stato pensato per un mercato IT sempre più dinamico e competitivo e rappresenta quindi un’evoluzione concreta nella relazione con rivenditori e distributori, offrendo accesso immediato a risorse strategiche, workflow automatizzati e nuove opportunità di business.

“Il Channel Partner Portal nasce con un obiettivo preciso”, afferma Cristina Pez, Director Commercial Marketing and Go-to-Market Acer EMEA. “Semplificare e rendere più efficienti i processi di vendita all’interno del nostro ecosistema di canale. Non si tratta di aggiungere complessità, ma di integrare e automatizzare le attività quotidiane tra la società e i rivenditori, migliorando la gestione delle vendite e delle trattative più articolate. Allo stesso tempo, la possibilità di tracciare dati e opportunità consente decisioni più rapide e una gestione più efficace del business”. , afferma

Fast bid e Deal registration: velocità sulle opportunità e struttura nelle trattative

All’interno del portale, una delle funzionalità chiave è Fast bid, che consente di ottenere in modo immediato sconti sui prodotti disponibili in stock. Questo strumento è pensato per velocizzare la gestione delle giacenze e favorire la rotazione del magazzino, offrendo ai rivenditori la possibilità di accedere a condizioni economiche vantaggiose in tempo reale. Il cuore del portale è però il sistema di Deal registration, progettato per gestire trattative su misura quando sono richieste configurazioni specifiche, volumi elevati o valutazioni tecniche e commerciali approfondite. Il rivenditore inserisce una richiesta nel portale e, dopo aver individuato il prodotto più adatto, può definire configurazione, quantità e condizioni, allegando la documentazione necessaria; un processo automatico gestito internamente da Acer, che garantisce visibilità completa sullo stato della trattativa, maggiore controllo e tempi di risposta significativamente più rapidi.

Prodotti, dati e strumenti per decisioni più rapide

All’interno del portale, i partner possono accedere a listini aggiornati e a un’area prodotto completa, con schede tecniche dettagliate, la possibilità di confrontare fino a tre dispositivi e strumenti di comparazione avanzata. Nei prossimi mesi la piattaforma sarà ulteriormente arricchita con funzionalità basate su AI per la generazione automatica di datasheet e documentazione commerciale personalizzata, con l’obiettivo di semplificare le attività di prevendita e aumentare la produttività dei partner.

Fidelizzazione e crescita: il loyalty program

Il portale introduce un loyalty program completamente automatizzato, pensato per incentivare la continuità di acquisto e rafforzare la relazione con i rivenditori. Gli acquisti generano un accumulo progressivo di valore, convertito in ‘crediti’ utilizzabili per nuovi ordini. Il sistema, integrato nel portale, consente monitoraggio in tempo reale, aggiornamento automatico delle soglie e gestione senza attività manuali.

Academy: formazione continua, accessibile e strategica

Con l’area Academy, Acer rafforza il proprio impegno nello sviluppo delle competenze del canale, offrendo un ambiente dedicato alla formazione continua e immediatamente fruibile. I contenuti, le “Tech Pills”, sono progettati per essere brevi, consentendo ai partner di aggiornarsi anche in tempi ridotti, e affrontano temi legati ad AI, sostenibilità, servizi, portfolio prodotto e trend di mercato.

Marketing: supporto operativo e comunicazione efficace

Il portale integra una libreria marketing completa e personalizzabile, che consente ai partner di utilizzare materiali pronti all’uso o co-brandizzati, tra cui campagne digitali, brochure e depliant, contenuti social, infografiche e newsletter. Una soluzione che permette anche alle realtà più piccole di comunicare in modo professionale senza risorse dedicate.

Supporto e assistenza tecnica: il fiore all’occhiello di Acer for Business

Accanto a questo, la piattaforma include una sezione dedicata ai servizi post-vendita, vero fiore all’occhiello di Acer for Business, che unisce contenuti informativi e strumenti operativi. I rivenditori possono monitorare garanzie ed estensioni, registrarle per conto dei clienti e tracciare lo stato delle riparazioni in tempo reale. Queste funzionalità permettono non solo di migliorare l’efficienza, ma anche di attivare nuove opportunità commerciali, come rinnovi, estensioni o aggiornamenti tecnologici, trasformando l’assistenza tecnica in una leva attiva di relazione e sviluppo del business.