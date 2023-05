Living Tomorrow sceglie Extreme

L’Innovation Campus Living Tomorrow, un laboratorio sperimentale alle porte di Bruxelles, in Belgio, ha scelto Extreme Networks come partner per la connettività di rete.

Living Tomorrow utilizzerà le tecnologie del vendor per gestire, provare e validare esperienze e prodotti tecnologicamente all’avanguardia. In collaborazione con un’ampia rete di clienti, partner e agenzie governative, Extreme collaborerà con Living Tomorrow per promuovere e progettare i prodotti innovativi che saranno disponibili entro il 2030.

In questo modo, l’Innovation Campus di Bruxelles diventerà la più grande vetrina tecnologica finora realizzata, con un centro demo di 10.000 metri quadrati.

Living Tomorrow con Extreme per inventare il futuro

Le tecnologie avanzate dell’Innovation Campus, dagli assistenti automatizzati che accolgono gli ospiti alla reception dell’hotel ai robot chirurgici nel laboratorio sanitario, saranno alimentate dalle soluzioni di rete cablate e wireless di Extreme, tra cui centinaia di access point Wi-Fi 6E AP4000. Inoltre, Extreme presenterà soluzioni di rete innovative nel Digital Experience Center. Quest’ultimo è uno spazio che comprende un centro conferenze e 96 camere d’albergo dotate di tecnologia intelligente. Qui Extreme darà un’anteprima delle reti autonome del futuro e dimostrerà come la tecnologia digital twin può trasformare le operazioni di rete, lo sviluppo dei prodotti e il percorso dei clienti.

Il primo progetto Living Tomorrow, chiamato The House of the Future, è stato inaugurato nel 1995. Da allora, Living Tomorrow ha contribuito a introdurre innovazioni come il telefono cellulare, i pannelli solari, le auto elettriche e le videoconferenze. Il nuovo Living Tomorrow Innovation Campus contribuirà a far progredire tecnologie come il trasporto con i droni, gli interventi chirurgici a distanza e i veicoli autonomi.

Extreme Analytics ed ExtremeCloud IQ al servizio del team IT dell’Innovation Campus

Il team IT di Living Tomorrow userà anche Extreme Analytics ed ExtremeCloud IQ per fornire approfondimenti sulle prestazioni della rete e sull’utilizzo delle applicazioni per ottimizzare la connettività in tutto il campus, migliorare l’esperienza degli ospiti e aumentare la sicurezza e la produttività dell’IT. ExtremeCloud IQ consentirà al team IT di sfruttare l’intelligenza artificiale per automatizzare le attività relative alla manutenzione quotidiana della rete, e per rilevare, identificare e risolvere i problemi prima che questi coinvolgano gli utenti, oltre a migliorare la sicurezza e aumentare la propria efficienza.

“Quando si parla di prodotti, soluzioni ed esperienze di nuova generazione, nulla funziona senza la rete. Man mano che la dipendenza operativa dalla tecnologia accelera e le operazioni diventano più distribuite, gli utenti si aspettano un’esperienza sempre più iper-personalizzata, e questo aumenta progressivamente la complessità della rete“, afferma Markus Nispel, Chief Technology Officer EMEA di Extreme Networks. “Extreme offre le soluzioni necessarie per supportare queste innovazioni, semplificando allo stesso tempo la gestione di un ambiente estremamente impegnativo da parte del team IT, per sostenere l’innovazione e le nuove soluzioni che rendono possibili esperienze futuristiche a partner e ospiti di Living Tomorrow“.