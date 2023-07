Service provider: su cosa puntare per avere successo? Il caso MVA Connect

I WISP (Wireless Internet Service Provider) hanno bisogno di strumenti che consentano di migliorare la soddisfazione dei clienti e ridurre le chiamate di assistenza, offrendo al contempo una gamma di prezzi e livelli di servizio personalizzati che consentano di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete.



MVA Connect , un service provider basato nel salernitano che opera in Campania e Basilicata, ha cercato una soluzione definitiva ai problemi di mancanza di visibilità sul funzionamento della rete attraverso una soluzione strutturata di monitoraggio e analisi. Un ulteriore difficoltà era data dal fatto che la rete risultava costituita da elementi di diversi vendor, non perfettamente integrati tra di loro.



Per trovare una risposta a queste esigenze il service provider MVA Connect si è rivolta a Vela.net, system integrator focalizzato sulla progettazione di reti LAN/WAN.



La scelta della soluzione è caduta sull’appliance QoE di Cambium , capace di monitorare e gestire la complessità dell’intero sistema, quindi a livello NOC (Network Operations Center), lavorando anche con soluzioni di terze parti e assicurando scalabilità e indipendenza dall’hardware.



QoE è installata sulla rete NOC tra 2 core switch, con un bypass per gestire la manutenzione programmata e/o eventuali guasti. Il processo di installazione hardware e software ha richiesto circa 2 giornate compresi i test di connettività. Successivamente si è proceduto anche ad una giornata di formazione per gli operatori del sistema impiegati presso il service provider.



La soluzione Cambium assicura l’indispensabile “network visibility”, garantendo visibilità delle applicazioni, le statistiche relative alle attività di oltre 300 clienti finali, nonché la verifica della latenza. La funzione di ottimizzazione TCP integrata ha consentito un incremento della capacità dei profili di accesso per clienti finali valutata intorno al 20%.



Altri vantaggi conseguiti dal service provider sono stati il miglioramento generale della qualità del servizio per gli utenti, la semplificazione delle procedure di assistenza e di individuazione dei problemi, il monitoraggio proattivo degli eventuali attacchi DOS e , non ultimo, un incremento delle prestazioni che ha dato la possibilità di aumentare il numero di clienti serviti.



“QoE ha risolto in modo efficace i nostri problemi di visibilità e controllo sulla rete e ci ha permesso al contempo di offrire un servizio migliore ai nostri abbonati” ha dichiarato Mirko Montuori, titolare di MVA Connect.