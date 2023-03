Sicurezza nazionale: FBI sceglie il fixed wireless di Cambium

Il Federal Bureau of Investigation, che i più conoscono con la sigla FBI, utilizzerà le radio fixed wireles a microonde di Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, a supporto del programma di videosorveglianza per la sicurezza nazionale dell’Ufficio.

Lo ha annunciato con orgoglio in una nota ufficiale Anthony Maldonado, Regional Sales Manager per la Difesa e la Sicurezza Globale (GDS) di Cambium Networks: “Siamo orgogliosi di collaborare con l’FBI. La sicurezza nazionale è di estrema importanza e le soluzioni fixed wireless a banda larga di Cambium Networks forniscono prestazioni superiori in applicazioni in cui non c’è spazio per gli errori“.

La radio in questione è una piattaforma di backhaul a microonde con licenza point-to-point che integra le principali funzionalità di rete con le tecnologie a microonde più avanzate del settore, creando una soluzione di trasporto superiore. La radio garantisce un’ampia gamma di configurazioni, offrendo una soluzione letteralmente “su misura” per qualsiasi scenario di implementazione.

Continua l’avanzata del Fixed Wireless, anche per la sicurezza nazionale

Composta da nodi multitecnologici ad alta densità e unità radio integrate, la proposta di Cambium Networks per le esigenze del Federal Bureau of Investigation (che è un’agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti d’America con competenza in tutti gli Stati per alcuni reati tra cui l’antiterrorismo, il crimine organizzato e l’intelligence interna), offre anche flessibilità nella scelta di opzioni di configurazione all-indoor, split-mount e all-outdoor. Il che, tra l’altro, piace molto anche agli operatori che Cambium Networks sta supportando da tempo in questa fondamentale transizione tecnologica.



Ad oggi e con l’attuale ordine, Cambium Networks – che offre comunicazioni wireless per aziende, comunità e città in tutto il mondo e che lavora con i propri ConnectedPartner certificati per fornire soluzioni di connettività a service provider, aziende, industrie e amministrazioni pubbliche in ambienti urbani, suburbani e rurali, con un wireless che, semplicemente, funziona – ha installato oltre 160 sistemi solo per l’FBI.