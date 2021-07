Connettività: continua l’avanzata del Fixed Wireless

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha annunciato che Alaska Communications, il principale service provider che opera in Alaska, sta implementando la soluzione fixed wireless multi-gigabit a 60 GHz cnWave, abilitata dalla funzionalità mesh di Terragraph, per connettere abbonati business e residenziali, anche nelle difficili condizioni ambientali del paese. Come parte della prima fase del rollout, Alaska Communications sta lanciando un servizio con velocità fino a 1 Gbps a 6.500 tra abitazioni ed aziende. Continuerà inoltre ad offrire traffico dati illimitato attraverso un prodotto a più livelli, con opzioni di velocità a partire da 100 Mbps. Quest’ultima implementazione a livello di connettività migliora notevolmente i servizi broadband destinati gli abbonati aziendali e residenziali. Alaska Communications è ora in grado di estendere rapidamente la propria rete in fibra grazie alla tecnologia wireless gigabit per fornire una connettività veloce, affidabile ed economica, utilizzando cnWave a 60 GHz di Cambium Networks e a Terragraph, una tecnologia sviluppata da Facebook Connectivity.

“Offrire velocità gigabit è un salto significativo per i nostri clienti aziendali e residenziali”, ha affermato Bill Bishop, presidente e CEO di Alaska Communications. “Grazie alla capacità di implementare rapidamente un servizio gigabit attraverso una soluzione Fixed Wireless, ora possiamo connettere località che in precedenza erano irraggiungibili con la sola fibra. I clienti ora avranno offerte di 100, 200 e 500 Mbps, nonché connettività a velocità Gigabit per lo streaming di video, formazione online e trasferimento rapido dei dati.”

“Alaska Communications anticipa la domanda implementando rapidamente il Fixed Wireless per estendere la capacità della rete principale”, ha affermato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks. “I service provider possono aggiornare rapidamente le loro reti di accesso wireless, sfruttando al tempo stesso la loro infrastruttura in fibra. Le velocità multi-gigabit offerte dalle nostre soluzioni Fixed Wireless consentono di espandere le reti in termini di copertura e verso nuovi mercati verticali, offrendo in tempi brevi una connettività superiore a prezzi competitivi.”

“Siamo entusiasti di vedere l’implementazione commerciale di apparecchiature di rete abilitate per Terragraph decollare in tutto il mondo, come la soluzione di accesso Fixed Wireless cnWave a 60 GHz di Cambium Networks”, ha affermato Dan Rabinovitsj, Vicepresidente di Facebook Connectivity. “Quest’ultima implementazione in Alaska mette in evidenza come i nostri partner stiano consentendo ai service provider di fornire connettività multi-gigabit anche nei territori e nelle condizioni meteorologiche più difficili”.