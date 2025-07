Tones on the Stones: spettacoli sempre più coinvolgenti e immersivi con Epson

Anche quest’anno Epson rinnova l’appuntamento con la stagione di Tones on the Stones prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones, l’iniziativa artistico-musicale in corso fino al 7 settembre che si svolge in un contesto del tutto particolare: il teatro di pietra Tones Teatro Natura, ricavato da una ex cava tra le montagne delle Alpi occidentali, in Val d’Ossola (VCO) e oggi diventato un luogo multidisciplinare grazie a un profondo percorso di riqualificazione ambientale.

Con i suoi 10 videoproiettori installati, Epson in questa edizione di Tones on the Stones porta un’evoluzione significativa in termini di resa luminosa e cromatica: grazie ai quasi 250.000 lumen complessivi e alla straordinaria fedeltà dei colori anche su superfici particolari come la roccia, gli spettacoli saranno ancora più emozionanti e coinvolgeranno i partecipanti in maniera totalizzante.

Una cornice a cielo aperto per spettacoli che spaziano dalla lirica al jazz, fino alla musica elettronica

In questa straordinaria cornice a cielo aperto, la stagione 2025 è ricca di appuntamenti che spaziano da spettacoli immersivi a festival di musica, tra cui quelli dedicati al jazz e ai linguaggi digitali ed elettronici.

Nello specifico, Epson impiega la sua tecnologia per gli spettacoli Sphera, CM Orchestra (con special guest Tony Hadley dei leggendari Spandau Ballet), Nextones, Madama Butterfly e Mountain Sound Festival; un impegno che richiede professionalità, innovazione e passione, oltre alla capacità di saper rispondere al meglio alle esigenze di light designer e registi, permettendo loro di sviluppare nuovi approcci creativi.

I videoproiettori impiegati sono: sette modelli EB-L30000U da 30.000 lumen, un modello EB-PU2220B da 20.000 lumen e due EB-L1755U da 15.000 lumen, tutti corredati da ottiche. Grazie alla tecnologia 3LCD e all’elevata luminosità, sono perfetti per riprodurre in modo definito e dettagliato contenuti digitali di grande effetto su queste superfici di grandi dimensioni, che oltre a trasformarsi in una sorta di schermo naturale, regalano ai partecipanti l’incanto di sentirsi letteralmente dentro allo spettacolo, per una esperienza unica.

Dichiarazioni

“Siamo molto contenti”, afferma Gianluca De Alberti, Head of Sales Video Projector di Epson Italia, “di lavorare anche quest’anno a fianco alla Fondazione Tones on the Stones e di portare il nostro contributo tecnologico per la buona riuscita di questa edizione. Rispetto ai videoproiettori della stagione precedente, i modelli di quest’anno assicurano una luminosità maggiore: siamo sicuri che le pareti del teatro Tones vibreranno ancora di più con immagini di grande impatto”.

“Per noi”, afferma Maddalena Calderoni di Tones Teatro Natura, “Epson è un partner fondamentale per la realizzazione di un progetto così ambizioso e originale come Tones on the Stones. Il nostro approccio multidisciplinare richiede soluzioni di videoproiezione sempre più all’avanguardia, capaci di tenere testa alla singolarità di questo luogo, suggestivo ma altrettanto sfidante per i professionisti dell’immagine. La videoproiezione di Epson soddisfa in modo straordinario questa esigenza riuscendo a portare sulle pareti di roccia tutta la creatività del nostro team artistico”.