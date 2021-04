Massimo Lucini ci spiega come Snom rende sicuro il VoIP e quale importanza rivesta la rete di partner qualificati presente su tutto il territorio

Il 2020 è stato un anno sconvolgente da tutti i punti di vista, a partire dall’organizzazione del lavoro. Abbiamo infatti scoperto che è possibile lavorare anche da remoto. Ma, per farlo, servono strumenti adeguati, a partire dalla telefonia. Molte aziende hanno così compreso che adottare tecnologie VoIP non permette solo di ridurre i costi, ma offre anche una serie di servizi e di vantaggi pratici. Per spiegarli abbiamo incontrato Massimo Lucini, Channel Director di Snom Italia.

Proprio Lucini, in questa videointervista, ci spiega che il VoIP permette di dialogare con i nostri colleghi, ma anche con clienti e fornitori. Il tutto da qualunque luogo, sfruttando le stesse funzionalità e le stesse tecnologie che avremmo all’interno del nostro ufficio.

L’utilizzo di queste funzionalità, però, non è immediato, ma impone l’impiego di apparecchi moderni e, soprattutto, il coinvolgimento di System Integrator esperti. L’installazione, infatti, richiede un’adeguata installazione, grazie alla quale vengono definite correttamente le singole funzionalità e, soprattutto, configurata la sicurezza.

Professionalità e sicurezza

La sicurezza, spiega Lucini, viene garantita benché la nostra voce e i nostri dati transitino sulla rete Internet. Ogni apparecchio VoIP firmato da Snom, infatti, possiede un proprio certificato univoco, memorizzato nel server centrale del fornitore stesso. Viene così evitata la possibilità che un esterno replichi abusivamente il telefono.

A questo si aggiunge un secondo livello di sicurezza, che porta il telefono di rifiutare i contatti provenienti da server diversi da quello su cui si era registrato. Un terzo, ma altrettanto importante parametro di sicurezza è rappresentato dalla capacità di cambiare porta d’ascolto ad ogni telefonata. Tutto questo impedisce di intercettare o di intromettersi in una telefonata VoIP instaurata utilizzando apparecchi marchiati Snow.

Per garantire la sicurezza, oltre alla qualità delle telefonate, Snom ha dato vita ad una fitta rete di partner certificati e costantemente formati, con i quali si è creato un forte rapporto di fiducia. Non si tratta di semplici rivenditori, ma di professionisti costantemente aggiornati dal punto di vista tecnico e commerciale. Una strategia vincente che ha portato, in dieci anni, a moltiplicare per 5 il fatturato di Snom Italia. Una crescita che prosegue insieme a quella dei partner che, come ribadisce Lucini nella videointervista, rappresentato un autentico valore per Snom.