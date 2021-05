Arthur Hayes: Tutto Ciò Che Sappiamo Sul Miliardario

Arthur Hayes è nato da genitori della classe media che hanno lavorato per il gigante automobilistico statunitense General Motors. Ha trascorso i suoi anni formativi sia a Detroit che a Buffalo.

Ha frequentato la prestigiosa Nichols School in America e ha continuato alla Wharton School of Business. Dopo la laurea, è andato a Hong Kong, dove ha lavorato presso Deutsche Bank e Citibank come market maker per i fondi negoziati in borsa.

Alla fine Hayes era senza lavoro e ha deciso di creare qualcosa per se stesso. Nella sua ricerca in tal senso, ha trovato una passione per la criptovaluta, in particolare Bitcoin. Ha iniziato in piccolo, con l’arbitraggio. Secondo Vanity Fair, avrebbe acquistato Bitcoin in un mercato e venduto a un prezzo premium in un altro.

Come Ha Cominciato Il Problema con Bitcoin

Il trading di Bitcoin era fiorente per lui fino a ottobre 2013, quando notò che aveva difficoltà ad accedere alle monete che aveva inviato al Monte. Gox, uno scambio di Bitcoin con sede a Tokyo che ha aiutato i clienti a convertire le loro partecipazioni in denaro reale.

Mt. Gox ha dichiarato all’inizio del 2014 che era stato violato e che gli hacker hanno rubato quasi $ 500 milioni dalle sue casse. Ma Hayes non ne fu influenzato. Ha ritirato i suoi soldi e ha deciso di portarli altrove. Successivamente ha scambiato il suo Bitcoin nella Cina continentale dopo aver sentito che Bitcoin veniva scambiato più in alto lì. Racconta di aver attraversato il confine con la Cina con gli amici e di essere tornato con denaro contante.

Fu in questo periodo che gli venne in mente di creare una piattaforma online in cui le persone potessero davvero trarre profitto dai loro Bitcoin utilizzando derivati ​​come criptovaluta. Tuttavia, aveva bisogno di costruire qualcosa che non potesse essere hackerato o difficile da hackerare per assicurare la scettica comunità crittografica.

Nel 2014, Hayes ha incontrato Ben Delo, un intelligente matematico e programmatore britannico per trasformare la sua visione in realtà. Hanno anche cooperato un giovane programmatore americano ed evangelista tecnologico di nome Sam Reed nel loro gruppo.

Hayes ha co-fondato Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX) con Delo e Reed. Hayes è diventato il CEO, Ben Delo il COO e Sam Reed il chief technology officer (CTO). A quel tempo, tutto ciò che avevano erano i loro laptop. Lavoravano in una stazione di Starbucks a Hong Kong e di notte si ritiravano nell’appartamento di Hayes.

La Fondazione Di Una Nuova Piattaforma

BitMEX è un sito web di scambio di criptovalute e derivati peer-to-peer con sede alle Seychelles. All’inizio l’attività era lenta, ha ricordato Hayes in un’intervista. Un giorno non avevano affatto commercianti.

Le cose sono cambiate alla fine del 2015, quando ha iniziato a offrire ai clienti cinque volte di più di quanto offrivano altri concorrenti. Entro il 2017, hanno dovuto assumere circa 30 persone per far fronte all’esplosione del trading. Si sono trasferiti in un nuovo ufficio e nel 2018 è diventato un mercato ad alta posta in gioco, muovendo miliardi ogni giorno.

“Siamo la più grande piattaforma di trading al mondo, in volume. È chiunque scambi un prodotto crittografico “, ha detto Hayes a Vanity Fair. Nel 2018, BitMEX è stato dichiarato il più grande scambio di criptovalute al mondo. Secondo Vanity Fair, Hayes ha affittato il 45 ° piano del Cheung Kong Center, la proprietà immobiliare più costosa di Hong Kong e sede di Goldman Sachs, Barclays, Bloomberg e Bank of America.

BitMEX ha iniziato a registrare scambi sbalorditivi sulla sua piattaforma. Nel giugno 2019, ha dichiarato in una dichiarazione di aver stabilito un nuovo record giornaliero, scambiando 16 miliardi di dollari. Due giorni dopo, Hayes ha affermato che la società ha registrato mille miliardi di dollari in un anno.

Investigazione Finale

Ma mentre BitMEX stava ricodificando un enorme successo commerciale, l’FBI stava indagando su diverse violazioni. Nell’ottobre 2020, l’FBI ha incriminato Hayes, Delo e Reed per aver violato e cospirato per violare il Bank Secrecy Act “non riuscendo intenzionalmente a stabilire, attuare e mantenere un adeguato programma antiriciclaggio”.

Secondo Vanity Fair, ogni conteggio comporta una pena massima di cinque anni dietro le sbarre. Hayes era a Singapore quando è stato incriminato dalle autorità statunitensi. Bloomberg ha riferito ad aprile di essersi consegnato per affrontare le accuse degli Stati Uniti di non aver preso provvedimenti per impedire che BitMEX fosse utilizzato per il riciclaggio di denaro.

Secondo quanto riferito, si è arreso alle autorità statunitensi alle Hawaii sei mesi dopo essere stato incriminato. “Arthur Hayes è un imprenditore autodidatta che è stato ingiustamente accusato di crimini che non ha commesso”, hanno detto i suoi avvocati in una dichiarazione. “Sig. Hayes è comparso volontariamente in tribunale e non vede l’ora di combattere queste accuse ingiustificate.