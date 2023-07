Data center: quali nuove sfide?

Con un aumento della domanda senza precedenti e un’esigenza senza pari di creare infrastrutture più ecologiche e pulite, come possono i data center, vecchi e nuovi, gestire in modo più efficace la transizione energetica e sfruttare le potenzialità dei più recenti progressi tecnologici per costruire un futuro più sostenibile?

Ridurre il carbon footprint

L’approccio alla responsabilità sociale d’impresa (RSI) di Socomec, specialista indipendente nel settore dell’energia, è stato riconosciuto dall’agenzia di rating EcoVadis, che ha riconfermato l’azienda come “fornitore di livello Gold” nel 2022.

Antonio Fontana, Business Developer Socomec Power Conversion Italy, commenta: “Tutti gli impianti ad uso intensivo come i data center devono massimizzare la loro durata e ottimizzare il costo totale di proprietà, sia in termini di capitale che di spese operative”.

Le soluzioni modulari di Socomec, ad esempio, possono contribuire a rendere l’installazione dell’UPS orientata al futuro poiché la potenza di uscita può essere aumentata per adattarsi al carico, man mano che si evolve.

Inoltre, via via che l’UPS invecchia, è possibile inserire nuovi moduli per sostituire quelli originali, prolungando la vita del sistema all’interno dello stesso chassis.

Ridurre la dipendenza dal back-up alimentato a diesel con batterie agli ioni di litio

Indicate spesso come la causa più comune di guasto degli UPS, le prestazioni della batteria sono un componente vitale di qualsiasi sistema UPS efficiente, il che rende la scelta della batteria più idonea un elemento critico del piano di continuità e sostenibilità di ogni data center, in particolare quando si tratta di ridurre il consumo di combustibili fossili.

Grazie all’elevata densità energetica e al peso nettamente inferiore rispetto alle batterie al piombo-acido, i sistemi UPS con batterie agli ioni di litio, hanno un costo totale di proprietà ridotto e sono altamente efficienti in termini di ingombro.

Passaggio a modalità di lavoro più flessibili

Anche la creazione di un approvvigionamento energetico più diversificato e la riduzione della dipendenza da fonti specifiche o da combustibili importati, sono fattori chiave quando si tratta di definire il futuro delle energie rinnovabili.

Socomec, ad esempio, ha investito in applicazioni di accumulo di energia fin dal 2010 e ha partecipato a una serie di esperimenti progressivi con le principali utility, i produttori di batterie, gli editor di software di gestione energetica e integratori di sistemi ESS pionieristici.

Il risultato è una gamma di soluzioni innovative e collaudate per edifici commerciali e industriali.

Una di queste soluzioni è SUNSYS: un sistema nativo per esterni che fonde delle tecnologie collaudate per creare una soluzione completa in grado di garantire risparmi ottimizzati e un rapido ritorno sull’investimento, massimizzando la produzione di energia rinnovabile.

Pronti per il futuro – Certificazione PEP

Con la crescente importanza attribuita alla disponibilità e alla qualità delle informazioni ambientali sulle apparecchiature elettriche, il programma PEP ecopassport garantisce che le dichiarazioni ambientali forniscano informazioni affidabili, trasparenti, comparabili e verificate in conformità alla norma ISO 14025.

L’attenzione di Socomec per le best practice e l’impegno nella certificazione PEP (Product Environmental Profile, ovvero profilo ambientale del prodotto) di un ampio e crescente numero di prodotti fa sì che la maggior parte delle gamme di prodotti siano state certificate da questa importante struttura internazionale, comprese le principali soluzioni UPS e le principali soluzioni di misurazione, che sono componenti chiave di sistemi di data center di ogni forma e dimensione.

Scegliere i partner giusti: il codice di condotta europeo per l’efficienza energetica

Il codice di condotta per l’efficienza energetica degli UPS (V2.0, valido dal 2021 al 2024) garantisce che le aziende che hanno aderito ufficialmente all’impegno – parte di una serie di strumenti creati dal team E3P (European Energy Efficiency Platform) presso il Centro comune di ricerca per la Commissione Europea – gestiscano il tema dell’efficienza energetica in vari settori industriali.

Il codice di condotta E3P riporta: “I sistemi di continuità (UPS) sono molto diffusi nell’industria e nei centri di assistenza europei. Inoltre, si prevede che nel prossimo futuro gli UPS aumenteranno all’interno della Comunità Europea. L’alimentazione con UPS genera perdite di energia superiori a quelle dell’alimentazione diretta del consumatore dalla rete a bassa tensione. Con i principi generali e le azioni derivanti dall’attuazione del presente codice di condotta, è possibile limitare le ulteriori perdite di energia elettrica causate dagli UPS”.

A questo aggiunge che: “Le perdite di energia causate dagli UPS non devono essere trascurate dalle politiche energetiche e ambientali dell’UE. È importante massimizzare il rendimento elettrico degli UPS.

Pertanto, per aiutare tutte le parti ad affrontare la questione dell’efficienza energetica, evitando al contempo le pressioni competitive per aumentare il consumo di energia delle apparecchiature, tutti i produttori di UPS sono invitati a sottoscrivere questo codice di condotta. Tenendo conto che l’efficienza energetica degli UPS è influenzata dalla qualità realizzata, dalla modalità di funzionamento e dai componenti utilizzati”.

Aderendo a questo impegno, i membri come Socomec dimostrano la volontà di contribuire all’efficienza energetica sia in termini di generazione di risparmi per le bollette dei clienti, sia in termini di contributo alla sostenibilità. In questo senso, ad esempio, tutte le unità Socomec del attuale portafoglio UPS sono “Elite” o superiori.

Antonio Fontana commenta: “Il fatto che siamo un gruppo indipendente significa che garantiamo il controllo di tutte le nostre decisioni strategiche e operative, che sono in linea con i valori forgiati dalla nostra storia familiare, condivisi anche dai nostri collaboratori. Le nostre risorse naturali e il nostro approccio innovativo ci consentono di creare valore duraturo e crescita sostenibile per il nostro azionariato, il nostro personale, la clientela e i partner, oltre che per la società e l’ambiente in generale. Siamo fermamente convinti che assumendo il controllo di tutti gli aspetti della progettazione e del funzionamento, nonché dell’utilizzo dell’energia, sia possibile creare soluzioni affidabili e sostenibili e costruire un futuro migliore per tutti noi, a partire da ora”.