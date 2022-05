Festa della Mamma: le idee regalo di Xiaomi

In vista della Festa della Mamma che si celebra il prossimo 8 maggio, Xiaomi segnala una serie di offerte pensate ad hoc per l’occasione. Tra le varie offerte, te ne segnaliamo sei appartenenti alle categorie smartphone e smart-life – con sconti fino al 50% – che soddisfano ogni budget e ogni desiderio: dalle mamme che amano tenersi in forma, a quelle attente alla bellezza, da quelle più tecnologiche incuriosite dagli ultimi gadget a quelle che vogliono tenere la casa sempre sotto controllo.

PER LA MAMMA FITNESS-ADDICTED

Mi Smart Band 6

Con il suo ampio display AMOLED Touch Full Screen da 1.56” e una risoluzione cristallina di 326PPI, Mi Smart Band 6 è il compagno ideale per ogni sessione di training. Rispetto alla versione precedente, raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere. Mi Smart Band 6 consente la misurazione SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno – compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. Inoltre, questo accessorio perfetto per tenersi in forma assicura 14 giorni di autonomia e offre una pratica carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida. Grazie anche alla sua certificazione per la resistenza all’acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

Prezzo scontato: 32,99€ (invece che 44,99€) fino al 3/05 su mi.com

PER LA MAMMA DIVISA TRA CASA E LAVORO

Mi Robot Vacuum-Mop P

Mi Robot Vacuum-Mop P è una chicca di design che sfoggia un audace motore brushless Nidec e una straordinaria potenza di aspirazione di 2.100Pa che garantisce un pavimento immacolato. Sfruttando il sensore di distanza laser (LDS) e l’algoritmo SLAM, Mi Robot Vacuum-Mop P è grado di pianificare in modo intelligente i percorsi all’interno dell’ambiente di riferimento adottando uno schema di pulizia circolare che offre una pulizia potente non dissimile da quella manuale. Con un ampio serbatoio dell’acqua 2-in-1 e un sacchetto della polvere da 550 ml, Mi Robot Vacuum-Mop P offre tre modalità di pulizia: sweep, mop, e sweep & mop. Dall’app Xiaomi Home, gli utenti possono inoltre controllare a distanza il dispositivo e godere di una vasta gamma di funzioni, come cambiare modalità di pulizia, monitorarne il progresso, regolare i livelli di acqua per le diverse tipologie di pavimento e tanto altro ancora. Mi Robot Vacuum-Mop P è compatibile anche con Google Assistant e Amazon Alexa. Elegante e silenzioso, averlo in casa è un piacere.

Prezzo scontato: 199,99€ (invece che 399,99€) fino al 3/05 su mi.com

PER LA MAMMA CHE SUPERA OGNI SFIDA

Redmi Note 11 Pro+ 5G

L’ultimo nato della serie Redmi Note, è il primo dispositivo in assoluto di questa gamma con un caricatore da 120W che consente di ricaricare la batteria da 4.500mAh al 100% in soli 15 minuti. Realizzato con doppio flusso di ricarica per raggiungere questa incredibile velocità, il dispositivo assicura oltre 40 funzionalità per la sicurezza e la certificazione TÜV Rheinland’s Safe Fast-Charge System. Alzando l’asticella per un’esperienza fotografica di categoria superiore, Redmi Note 11 Pro+ 5G è dotato di una fotocamera principale da 108MP insieme all’ultra grandangolare da 8MP e a una macro da 2MP. La fotocamera principale è dotata di un sensore Samsung HM2 e doppio ISO nativo che permettono di catturare ogni istante in alta risoluzione con dettagli realistici anche in condizioni di scarsa luminosità. Il dispositivo è dotato di un display FHD+ AMOLED da 6,67” con un refresh rate di 120Hz e un touch sampling rate di 360Hz che rendono ancora più piacevole lo scroll e lo swipe. Disponibile in Star Blue, Graphite Grey e Forest Green.

Prezzo scontato: 349,90€ (invece che 449,90€) fino al 4/05 su mi.com

PER LA MAMMA APPASSIONATA DI FOTOGRAFIA

Mi 11 Lite 5G NE

Mi 11 Lite 5G NE è racchiuso in un design ultra leggero ed elegante, perfetto per chi ama distinguersi. Il display FLAT AMOLED da 6,55″ con supporto TrueColor a 10 bit, permette di godere di una straordinaria gamma di colori (fino a 1,07 miliardi). Il suono è altrettanto intenso, grazie ai doppi speaker con certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless, per offrire un’esperienza eccezionale e davvero coinvolgente. La fotocamera è il vero forte del telefono, per le mamme che amano immortalare ogni momento: Mi 11 Lite 5G NE è dotato di una tripla fotocamera posteriore con la principale da 64MP e un sensore da 1/1.97″, e offre un’esperienza pratica e user-friendly che permette di scattare foto e video di livello professionale a chiunque e con il minimo sforzo. Una fotocamera ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP completano la configurazione del comparto fotografico, consentendo agli utenti di catturare scatti con dettagli sorprendenti, anche in modalità notturna o in condizioni di scarsa luminosità. La batteria da 4.250mAh assicura fino a due giorni di autonomia. Ideato per le mamme alla moda e attente al design, Mi 11 Lite 5G NE ha uno spessore di soli 6,81mm, e un peso di soli 157g e punta su colorazioni pastello super chic tra cui Truffle Black, Bubblegum Blue, Snowflake White e Peach Pink.

Prezzo scontato: 249,90€ (invece che 399,90€) dal 4/05 al 5/05 su mi.com

PER LA MAMMA SEMPRE IN ORDINE

Mi Ionic Hair Dryer

Questo gadget è tanto elegante quanto potente e delicato. Asciuga rapidamente i capelli, mantenendone l’idratazione. Grazie al suo rapido flusso d’aria, protegge e idrata grazie alla tecnologia ionica e al controllo intelligente della temperatura TC che alterna aria calda e fredda. Gli ioni penetrano in profondità, neutralizzando l’elettricità statica e lasciando i capelli luminosi, morbidi e lucenti.

Prezzo scontato: 24,99€ (invece che 49,99€) il 5/05 su mi.com

PER LA MAMMA SPRINT

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active è adatto per gli appassionati di fitness, ha uno stile sportivo, è resistente all’acqua e offre il massimo comfort soprattutto durante l’attività sportiva.

Grazie al display AMOLED da 1.43” con UI personalizzabile e oltre 200 quadranti tra cui scegliere, supporta perfettamente una quotidianità multitasking attraverso chiamate Bluetooth, NFC per i pagamenti contactless, l’assistente vocale Alexa di Amazon, e un’autonomia estesa fino a 12 giorni.

Quando invece arriva il momento di fare un po’ di attività fisica, dispone di 117 modalità di fitness e 19 modalità pro, rilevando automaticamente alcuni allenamenti di routine come il tapis roulant e la camminata. Inoltre, Xiaomi Watch S1 Active rimane sempre connessi tramite GPS dual-band, garantendo un monitoraggio della salute 24 ore su 24, compresa la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di stress, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), e molto altro ancora. Disponibile nelle colorazioni Space Black, Ocean Blue e Moon White.

Prezzo scontato: 159,99€ (invece che 199,99€) il 5/05 su mi.com