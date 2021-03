In questo articolo ecco come evolverà il settore del gaming nei prossimi anni

Il settore del gaming sta per essere dominato da dispositivi mobile come smartphone e tablet. Secondo gli esperti, ciò avverrà grazie all’alto tasso di penetrazioni di questi strumenti nel mondo dei videogiochi. Ormai tutti hanno a disposizione uno smartphone, mentre non tutti posseggono un PC oppure una console.

Oggigiorno, gli smartphone e tablet sono per certi punti di vista paragonabili a console di gioco. Inoltre, non è difficile comprendere come questi dispositivi stiano piano piano prendendosi la scena, invadendo la spazio delle altre piatteforme. Ma è davvero così? Quali sono i fattori che determineranno questo passaggio che, ad oggi, sembra davvero obbligatorio? Vediamoli brevemente.

Smartphone e tablet sono davvero il futuro del gaming?

Anno dopo anno, l’E3 ha dimostrato di essere il più grande evento di giochi per PC e console del settore. Tuttavia, i giochi mobili hanno iniziato ad occupare sempre più spazio durante l’evento, lasciando così un’impronta indelebile sulle tendenze future del settore del gaming.

Un dispositivo mobile è uno dei modi più semplici per raggiungere un vasto mercato di giocatori, quindi è naturale che le società di gioco stiano rendendo i loro prodotti sempre più accessibili per questi strumenti.

Ad esempio, la categoria degli eSport mobile è cresciuta fino a diventare importante quasi quanto gli eSport tradizionali. Giochi come “Call of Duty”, “Arena of Valor” e “Summoners War” sono solo alcuni dei titoli per smartphone e tablet più popolari nel settore degli eSports.

Nel settore del gaming, i giocatori occasionali costituiscono la maggior parte degli utenti in tutto il mondo. È a questi utenti che le società di gaming si rivolgono perché molti di loro sono riluttanti a spendere soldi per titoli con cui magari non si appassioneranno.

Alcuni dei giochi per smartphone e tablet più scaricati come League of Legends sono tutti free to play, con molti acquisti in-app. Questa tattica, chiamata “free-to-start”, offre ai giocatori la possibilità di investire denaro se lo desiderano e aumentano i ricavi delle società di giochi.

Infine, i giocatori non avranno più bisogno di un costoso PC o console di gioco per eseguire giochi fps di alta qualità. Avranno solo bisogno di accedere ad una connessione internet veloce attraverso un dispositivo come tablet o smartphone.

Gli Stati Uniti rimangono il secondo mercato più grande per giochi mobile. Nel 2018, Game Revolution ha affermato come il mercato globale dei giochi sia cresciuto fino a $ 134,9 miliardi, quasi la metà di quel valore è proveniente dai dispositivi mobili. Il passaggio alla tecnologia mobile è avvenuto gradualmente negli ultimi due anni.

Smartphone e tablet anche per casino online

Le tecnologie di rete come Wi-Fi, Internet e dati mobili sono diventate onnipresenti. Allo stesso tempo, smartphone e tablet hanno continuato a diffondersi in lungo e in largo, portando l’esperienza di gioco mobile in ogni angolo del mondo e di conseguenza trasformando in modo permanente il settore del gioco d’azzardo online.

In questo contesto, come si collocano i casino online? E perché sono così importanti per il settore del gaming online? Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di piattaforme ha iniziato un processo di realizzazione di app scaricabili sia su smartphone che su tablet.

Attualmente, il mercato dei giochi è inondato di diverse applicazioni di casinò mobile. Molti operatori lavorano duramente per offrire ai giocatori la stessa esperienza senza soluzione di continuità che ottengono da un casinò terrestre, gli appassionati di giochi hanno l’imbarazzo della scelta quando si tratta di giocare su dispositivi mobili.

Le grandi società di gaming consentono inoltre di provare i propri giochi, siano essi slot machines o roulette anche in versione demo senza dover impegnare denaro reale. Questo è senza dubbio un sistema molto coinvolgente ed apprezzato dai giocatori. Inoltre, alcuni titoli da casinò o slot sono disponibili esclusivamente su applicazioni mobile.

Ciò ha permesso ad una vasta platea di utenti di essere sempre connessi avendo offerte speciali e opportunità a portata di pollice. Ecco perché le casino app da mobile devono essere sempre più smart, all’avanguardia e ricche di funzioni per intrattenere sempre di più gli appassionati del gioco in mobilità.

Oggigiorno, con le app mobile dei casino si può fare davvero di tutto. Avrai modo di depositare il tuo denaro e prelevare le tue vincite. Potrai giocare ai tuoi titoli preferiti senza dover scaricare nulla e senza occupare lo spazio del tuo smartphone.