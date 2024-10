InPost trova la soluzione al furto di… pacchi!

InPost Group, azienda logistica specializzata nelle consegne fuori casa, fondata in Polonia nel 1999 e oggi presente in nove Paesi, con 892 milioni di pacchi consegnati in Europa nel 2023, ha portato in Italia la modalità di consegna fuori casa: chi acquista online può scegliere di ricevere la merce presso un punto di ritiro, ovvero un negozio nella propria zona che offre anche il servizio di custodia dei pacchi, o nei locker. In entrambi i casi, il pacco si ritira solo esibendo un codice di sicurezza riservato, che si riceve via mail, sms o app. Questa procedura nasce per rimediare al fenomeno dei furti di pacchi.

“La scelta più comoda è il locker: un armadietto videosorvegliato in cui vengono custoditi in sicurezza i pacchi 24/7. I locker sono situati in luoghi di passaggio, come supermercati, centri commerciali, stazioni di servizio, e si trovano lungo i tragitti che le persone sono abituate a fare per gli spostamenti casa-lavoro. Scegliere il ritiro fuori casa significa certezza di consegna al primo tentativo, evitando alle persone i disagi e lo spreco di tempo connessi a ulteriori tentativi di consegna”, spiega Nicola D’Elia, Managing Director Southern Europe di InPost Group. “Un’alternativa al locker, sono gli InPost Point. I punti di ritiro sono comodi e utili, perché permettono a chi si trova fuori casa di incastrare il ritiro dei pacchi tra una commissione e l’altra recandosi presso un esercizio di quartiere. È uno strumento molto utile anche per l’esercente, che dando questo servizio aggiuntivo ai suoi clienti, li fidelizza ancora di più, e ne attira di nuovi”.

Alcuni dati sui furti di pacchi registrati

In America, il furto dei pacchi dilaga proporzionalmente all’aumento costante degli acquisti online. Tanto che il Cambridge Dictionary ha dovuto includere il neologismo porch piracy, letteralmente: “pirateria da veranda”, ovvero l’atto di rubare pacchi lasciati fuori dalle case delle persone. Si stima che nel 2023, solo in America, siano stati rubati pacchi di merce acquistata online per un valore di 8 miliardi di dollari.

Anche in Italia la situazione non sembra essere migliore. Secondo AXA, nel 2023 i furti di pacchi sono aumentati di circa il 200% rispetto al periodo pre-pandemia. Complice l’aumento degli acquisti online, ci sono sempre più pacchi in circolazione pronti per essere rubati!

Infatti, dalla seconda edizione del Delivery Index che monitora i volumi delle spedizioni e-commerce in Italia, emerge che sono oltre 186 milioni i pacchi spediti nel primo trimestre del 2024, in aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La consegna a casa continua a essere scelta da molti per comodità, ma anche la presenza di una portineria o un luogo condominiale in cui far depositare i propri pacchi non è più, ormai, una garanzia di difesa dal furto.

Con InPost gli utenti sono felici e contenti

La mission InPost è da sempre fornire la migliore user-experience a merchant e consumatori, semplificando e ridefinendo la logistica dell’ultimo miglio con soluzioni innovative e consegne out-of-home. In pochi anni il network InPost nel nostro Paese è arrivato a contare circa 7.600 punti in tutte le regioni, tra locker e InPost Point. Aggregando i dati di 10 tra le maggiori città, InPost arriva a coprire il 65% della popolazione, ovvero: oltre 5milioni e mezzo di Italiani che vivono a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania hanno a disposizione un punto InPost a 5 minuti. Sempre più numerosi sono gli Italiani che scelgono e apprezzano la modalità offerta da InPost, che ha raggiunto un rating stellare su Trustpilot, nota piattaforma di recensioni. Gli utenti apprezzano in particolare la semplicità, sicurezza ed efficienza del servizio, come emerge da alcune recensioni degli utenti:

“Ė molto comodo, si può andare in qualsiasi momento e resta al sicuro finché non si ritira o spedisce il pacchetto. È facile e veloce basta scannerizzare il qr code o inserire il pin. Veramente una ottima esperienza con InPost!”.

“Ottimo mezzo per spedire e ritirare pacchi, sicuro sia per venditore che per chi compra. Sicurezza in assoluto per entrambi e spesa minima, inoltro non ci sono problemi di orari sia per spedire che per ritirare…Bravissimi”;

“Comodo, intuitivo il ritiro e molto sicuro con il doppio controllo (codice e numero di telefono). Ottimo servizio”.