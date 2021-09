La nuova norma CEI 64-8 impatta anche sull’ICT

È stata pubblicata l’ottava edizione della norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori, che precisa i requisiti per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione e costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d’arte, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dal DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici.

A nove anni dalla pubblicazione della settima edizione, l’edizione 2021 integra tutte le varianti che si sono succedute nel frattempo, oltre a diversi nuovi contenuti.

Le principali novità della nuova norma CEI 64-8

la Norma è stata aggiornata con prescrizioni che la allineano con il Codice di prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco;

è stato rivisto completamente il Capitolo 37 sui livelli degli impianti elettrici in ambito residenziale;

è stata riordinata e completata la Parte 6, dedicata alle verifiche;

è stata riscritta la Parte 8.1, dedicata all’efficienza energetica degli impianti elettrici, recependo la seconda edizione del corrispondente documento di armonizzazione europeo HD;

è stata inserita la Parte 8.2, dedicata agli utenti attivi di bassa tensione (cioè produttori e consumatori), che recepisce un documento di armonizzazione europeo;

è stato aggiunto un foglio di interpretazione, pubblicato nel 2017, in merito all’applicazione del Regolamento CPR sui cavi.

Questa versione consolidata della CEI 64-8 riporta, al termine degli articoli di norma e quando ritenuto opportuno, interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative, facendo particolare riferimento alla loro applicazione in Italia.

La nuova edizione della Norma CEI 64-8 è disponibile in formato PDF sul portale “MyNorma”.

Ad affiancare la nuova edizione, il CEI ha pubblicato il volume “La CEI 64-8: novità e corretta applicazione dell’VIII Edizione”, che costituisce un vademecum nato con l’intento di agevolare il fruitore della Norma CEI 64-8 nel cogliere le variazioni, le modifiche, le aggiunte e le cancellazioni introdotte dalla nuova edizione.

L’ampiezza e la portata delle novità introdotte dall’ultima edizione hanno infatti spinto il CEI ad affiancare questo volume alla nuova edizione della Norma CEI 64-8. Le novità intercorse hanno contribuito in modo significativo a migliorare la “regola dell’arte” nel campo della sicurezza elettrica, delle prestazioni impiantistiche, della prevenzione incendi, della domotica e delle tecnologie digitali, dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e in altri svariati campi.

Il volume si apre con una breve carrellata sugli sviluppi di questa importante norma, dalla sua prima edizione (1984) ai giorni d’oggi, e prende successivamente in considerazione le modalità da adottare per un’efficace lettura e interpretazione di una norma in generale, e della CEI 64-8 in particolare, per poi presentare e descrivere, nel capitolo terzo, le otto parti che la compongono. Nell’ultimo capitolo del volume sono riportati gli articoli della Norma nei quali sono evidenziate le modifiche, con l’intento di agevolare il fruitore della Norma CEI 64-8 a cogliere le variazioni, le aggiunte e le cancellazioni introdotte.

Il volume “La CEI 64-8: novità e corretta applicazione dell’VIII Edizione” è disponibile sul portale “MyNorma”.