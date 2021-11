Toshiba: i consigli per evitare la perdita di dati sul NAS di casa

Oggi, molte famiglie hanno un sistema NAS (Network Attached Storage) per archiviare centralmente tutti i tipi di dati. Oltre a musica e video, di solito vi sono conservati documenti importanti e innumerevoli foto e video privati, che hanno un valore inestimabile per i proprietari. La maggior parte degli utenti crede che i propri dati siano sicuri e ben protetti sul NAS, il che è vero, ma solo se si osservano alcune regole di base.

Toshiba Electronics Europe spiega come ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati sul proprio dispositivo domestico:

Verificare di avere almeno due alloggiamenti per le unità: i sistemi NAS con un solo alloggiamento per le unità non offrono alcuna protezione contro la perdita dei dati in caso di guasto del disco rigido. Due alloggiamenti sono il numero minimo per un NAS e sono sufficienti per la maggior parte degli utenti, quattro o più dischi rigidi sono utili solo per grandi volumi di dati o esigenze di prestazioni elevate.

“Molti utenti privati che acquistano un NAS presumono che i propri dati siano automaticamente protetti, ma non è così semplice”, ha affermato Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development di Toshiba Electronics Europe. “Per prevenire la perdita di dati, gli utenti devono configurare correttamente il NAS ed eseguire regolarmente il backup su un altro dispositivo di archiviazione. Inoltre, dovrebbero conoscere nel dettaglio il sistema NAS, non solo occuparsene quando c’è un problema. In questo caso di solito lo stress è alto e l’utente inesperto commette facilmente errori che possono impedire il salvataggio dei dati”.