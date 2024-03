Trend e best practice per i blog nel 2024

Secondo gli ultimi dati, esistono circa 600 milioni di blog e il numero cresce ogni giorno di più. Infatti, sono tantissimi i professionisti e le aziende che usano un blog per arrivare a un pubblico più ampio.

Se anche tu hai un blog, questo articolo è per te: analizzeremo i trend e le migliori prassi per i blogger nel 2024, per sfruttare le potenzialità del tuo blog al meglio.

Scrivi degli articoli di almeno 1000 parole

Uno studio di Backlinko ha dimostrato che, in media, gli articoli che si posizionano nella prima pagina di Google hanno circa 1447 parole. Sembra esserci una correlazione tra il numero di parole di un articolo di blog e il suo posizionamento nei motori di ricerca: infatti, articoli più lunghi ed esaustivi tendono a posizionarsi tra i primi e ricevono più backlink.

Ovviamente, non si tratta di una verità universale. È importante che il tuo articolo sia rilevante per il tuo pubblico, rispecchi l’intento di ricerca e sia ben scritto. Un contenuto lungo ma non di qualità difficilmente potrà posizionarsi tra i migliori risultati.

Pubblica con una cadenza regolare

Ci sono molti blogger che non hanno un calendario editoriale e non pubblicano secondo una cadenza prestabilita. Questo è un errore per due motivi:

Avere un calendario ti aiuta a pianificare il lavoro. In questo modo potrai gestire più facilmente il tempo e suddividere il lavoro in scrittura, revisione e pubblicazione. Inoltre, avere un calendario ti aiuta ad avere sempre contenuti da pubblicare. Si è visto che i blog che pubblicano con cadenza regolare ricevono, in media, più traffico di quelli che pubblicano in modo sporadico. La frequenza di pubblicazione può variare dal tipo di contenuti, ma in genere i blog che pubblicano più spesso raggiungono più persone.

Quindi, decidi una cadenza regolare di pubblicazione – potrebbe essere un articolo a settimana o tre articoli al mese – e rispettala.

Aggiorna i tuoi articoli

Una volta pubblicati i tuoi articoli, non lasciarli cadere nel dimenticatoio. Ricordati di aggiornarli con le ultime novità, se necessario. A volte si tratta semplicemente di aggiornare delle immagini o delle statistiche, altre di riscrivere interi paragrafi. In questo modo, i tuoi articoli rimarranno sempre rilevanti e potrai continuare a posizionarti tra i primi risultati nei motori di ricerca.

Per facilitarti il lavoro, ti consigliamo di creare un inventario dei contenuti che hai pubblicato, così saprai subito come ritrovarli e dove agire.

Utilizza contenuti visivi

Sapevi che un articolo di blog che presenta un’immagine ogni 75-100 parole ottiene il doppio delle condivisioni rispetto a quelli senza? E che un blog post con più di 7 immagini può ottenere fino al 116% di traffico organico in più?

Siamo nell’era dei contenuti visivi, per questo è importantissimo utilizzare immagini e video all’interno dei tuoi articoli. I contenuti visivi rendono il testo più piacevole all’occhio, evitando dei muri di testo che scoraggiano immediatamente chi visita il tuo blog.

Per rendere il tuo blog ancora più accattivante, puoi usare immagini personalizzate, infografiche e video. Ma non dimenticarti di ottimizzare i tuoi contenuti visivi: infatti delle immagini o dei video troppo pesanti potrebbero rallentare e penalizzare il tuo blog.

Aiutati con l’Intelligenza Artificiale (ma senza esagerare)

L’ Intelligenza Artificiale (IA) sta sicuramente rivoluzionando il modo di creare e scrivere i contenuti. Tanti blogger utilizzano tecnologie come ChatGPT o Gemini per semplificare diverse fasi del loro lavoro: la ricerca di nuove idee, la creazione di buyer personas, fino alla vera e propria scrittura dei contenuti. In effetti l’IA può essere un buon alleato, ma va usata con cautela e attenzione.

Recentemente, Google ha intrapreso delle azioni di penalizzazione ( azioni manuali ) verso quei siti che violavano le norme anti spam. Queste azioni hanno colpito soprattutto quei siti che pubblicavano contenuti prodotti in automatico con l’intelligenza artificiale e alcuni di questi siti e blog sono stati addirittura de-indicizzati.

Quindi l’intelligenza artificiale può sicuramente darti una mano e velocizzare il tuo lavoro, ma fai molta attenzione. Se generi i tuoi contenuti con l’IA, ricordati sempre di controllare le informazioni prima di pubblicarle e di rielaborare i tuoi testi.

Non dimenticare l’adeguamento al GDPR

Infine, non dimenticare l’adeguamento al GDPR. Può sembrare superfluo per un blog, ma in realtà anche i blog devono rispettare le leggi sulla privacy online, perché molto spesso trattano i dati degli utenti. Infatti, basta aver installato un programma come Google Analytics o un form per i commenti per trattare i dati degli utenti.

Un blog dovrà predisporre almeno: