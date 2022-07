AXIS Visitor Entry per Genetec: accesso facile ai visitatori

Axis Communications ha presentato AXIS Visitor Entry, una nuova integrazione per Genetec Security Center che, con la massima comodità, permette agli operatori di creare e condividere codici QR per un accesso sicuro, efficiente e affidabile di visitatori, dipendenti e altre persone.

Ideale per la società odierna, che fa ampio uso dei dispositivi mobili, questa soluzione a basso costo e sostenibile elimina le numerose attività manuali di gestione, stampa, distribuzione e smaltimento dei badge fisici. Gli operatori possono invece creare e condividere rapidamente codici QR con i visitatori, che devono semplicemente esibirli davanti a un dispositivo all’ingresso.

Scaricabile gratuitamente, AXIS Visitor Entry è una soluzione intuitiva che supporta un’ampia gamma di interfoni di rete e telecamere per esterni Axis integrati con AXIS Barcode Reader, che consente ai dispositivi di funzionare anche come lettori di codici QR.

Componente di diverse soluzioni end-to-end per l’accesso con codice QR prodotte da Axis e Genetec, AXIS Visitor Entry per Genetec snellisce la gestione dei visitatori e garantisce un accesso sicuro, comodo ed efficiente. Gli operatori registrano semplicemente il profilo del visitatore e i dettagli di accesso in Genetec Cardholder Management e gli inviano un codice QR via e-mail. All’arrivo, il visitatore esibisce il codice QR davanti a un interfono o una telecamera Axis che integra Axis Barcode Reader: se le credenziali vengono accettate, il door controller sblocca la porta.

Caratteristiche principali di AXIS Visitor Entry:

Creazione di codici QR per un accesso istantaneo

Comodo, conveniente e facile da usare

Ideale per la società di oggi che fa ampio uso dei dispositivi mobili

Elemento di diverse soluzioni di accesso con codice QR

AXIS Visitor Entry per Genetec richiede Genetec Synergis 10.9.1037.0 o successivo.