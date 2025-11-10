Axitea introduce il pattugliamento autonomo con robot di terra

Axitea, Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese, ha reso disponibile un innovativo servizio di sicurezza basato su robot mobili autonomi (AMR) di terra, che ridefinisce la videosorveglianza e il pattugliamento di aree critiche e di grandi dimensioni. Questa soluzione all’avanguardia, , applica l’innovazione della videoanalisi con intelligenza artificiale a dispositivi mobili, al fine di implementare un pattugliamento continuo 24/7 più efficace e reattivo laddove il solo intervento umano non sarebbe in grado di garantire una copertura altrettanto estesa e immediata.

In un’epoca di rapidi avanzamenti tecnologici, Axitea propone un’alternativa sicura, efficiente e scalabile alla sorveglianza tradizionale, sfruttando la potenza dei robot mobili autonomi (AMR) per un monitoraggio costante e senza interruzioni di spazi aperti e chiusi e in continuo collegamento al Security Operation Center di Axitea. La soluzione si pone l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle infrastrutture aziendali, minimizzando i rischi di intrusione e massimizzando la reattività agli eventi imprevisti.

I robot mobili autonomi (AMR) impiegati da Axitea sono progettati per operare in qualsiasi ambiente, adattandosi a diverse condizioni del terreno e atmosferiche. Sono dotati di sensori avanzati, tra cui LiDAR per la mappatura e l’evitamento ostacoli, localizzazione satellitare GNSS RTK e telecamere a 360°, ad alta risoluzione (ottiche e termiche) con visione notturna e intelligenza artificiale integrata. Questa dotazione consente ai robot di monitorare in modo preciso e dettagliato l’area circostante, riconoscere minacce potenziali, tracciare movimenti sospetti e inviare allerte in tempo reale.

“L’integrazione dei robot autonomi di terra nella nostra architettura di sicurezza rappresenta un passo fondamentale nella nostra visione di protezione completa, proattiva e intelligente,” ha dichiarato Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “I robot mobili autonomi non sono semplici strumenti di pattugliamento, ma estensioni intelligenti delle nostre capacità operative, in grado di affrontare scenari complessi e ad alto rischio. La loro sinergia con il nostro Security Operation Center 24/7 garantisce una reattività senza precedenti e pone le basi per una vera rivoluzione del panorama della sorveglianza.”

Benefici operativi e funzionalità chiave:

· Copertura costante, 24/7: i robot di terra possono operare autonomamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo una copertura ininterrotta delle aree da proteggere. Le batterie ad alta capacità e la gestione autonoma della ricarica assicurano un’autonomia estesa e la continuità operativa, anche su percorsi prolungati. Inoltre, sono programmati per effettuare ispezioni continue o randomizzate all’interno di intervalli orari predeterminati, seguendo rotte ottimizzate.

· Intervento immediato grazie al SOC: grazie alla connettività 5G e all’integrazione diretta con il Security Operation Center (SOC) di Axitea, eventuali anomalie come le intrusioni vengono rilevate e gestite in pochi secondi. I robot inviano notifiche di allarme con snapshot in tempo reale, consentendo agli operatori Axitea di attivare immediatamente le procedure di intervento.

· Sicurezza potenziata dall’AI: le telecamere termiche a 360° e la tecnologia AI permettono ai robot di individuare situazioni sospette con maggiore precisione e con maggiore continuità operativa rispetto all’occhio umano, anche in condizioni meteo avverse o in orari notturni.

· Efficienza operativa e contenimento costi: una soluzione completamente automatizzata, basata sull’impiego di robot, contribuisce a ridurre i costi operativi tradizionali legati alla sicurezza, offrendo una soluzione scalabile per monitorare anche le aree più estese.

Ambiti di applicazione:

I robot autonomi di Axitea possono essere utilizzati negli scenari operativi più vari, ma si rivelano particolarmente efficaci per:

· Sorveglianza di aree industriali per la protezione di impianti, magazzini e cantieri, caratterizzati da aree molto vaste, conformazioni complesse e potenzialmente pericolose.

· Monitoraggio di grandi aree commerciali e logistiche, dove la copertura con agenti di sicurezza potrebbe risultare difficoltosa o onerosa.

· Protezione di campi fotovoltaici, spesso localizzati in località remote e con grandi superfici da gestire, frequentemente soggetti a furti.