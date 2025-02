Cloudlink 210: il primo dispositivo per la sicurezza gestito dal cloud

Genetec, specialista mondiale di software per la sicurezza fisica nel mercato enterprise, ha annunciato Genetec Cloudlink 210, il primo dispositivo per la sicurezza gestito tramite cloud in grado di supportare molteplici funzioni di sicurezza, tra cui la gestione video, il controllo degli accessi e il rilevamento delle intrusioni.

Questo nuovo prodotto della linea Genetec Cloudlink semplifica l’infrastruttura di sicurezza, consolidando funzioni fondamentali in un unico dispositivo scalabile. Progettato per ambienti ibridi, dal punto di vista cyber security, Cloudlink 210 garantisce un collegamento sicuro tra i sistemi on-premise e il cloud, permettendo alle organizzazioni di intraprendere il percorso di modernizzazione dei propri processi operativi di sicurezza fisica in modo economicamente vantaggioso e flessibile.

Dispositivo multifunzione

Cloudlink 210 è il primo dispositivo, nel suo genere, a gestire molteplici funzioni relative a video, controllo accessi e rilevamento intrusioni, consentendo alle organizzazioni di ottimizzare la gestione della sicurezza e raggiungere i propri obiettivi aziendali tramite un unico dispositivo. Tale approccio multifunzione viene esteso a tutti gli altri dispositivi Genetec Cloudlink.

Cloudlink 210: un “ponte” verso il cloud

Cloudlink 210, progettato per applicazioni ibride su Security Center SaaS, svolge il compito di collegare in totale sicurezza l’infrastruttura on-premise e i sistemi in cloud. A differenza delle soluzioni proprietarie, Cloudlink 210 si basa su architettura aperta che consente di connettere in cloud i sistemi di telecamere e di controllo accessi già installati senza la necessità di rivedere completamente l’infrastruttura, offrendo dunque alle aziende la possibilità di modernizzare i processi di sicurezza fisica in modo pratico ed economicamente vantaggioso con la garanzia di una perfetta interoperabilità tra ambienti on-premise e SaaS per implementazioni ibride.

Scalabilità con implementazione e gestione semplificate

Cloudlink 210 è progettato per adattarsi alle esigenze di crescita delle aziende perché può scalare facilmente per integrare ulteriori funzioni e dispositivi. Si tratta di un dispositivo ‘edge’ – periferico – compatto che può essere implementato e installato in diverse tipologie di locali tecnici e può essere montato a rack per aumentare capacità di storage e prestazioni con più unità.

Il nuovo dispositivo è dotato anche di un’intuitiva interfaccia touchscreen che semplifica l’implementazione e la gestione dei dispositivi connessi. Grazie al rapido accesso alle funzioni più importanti, gli utenti possono visualizzare facilmente gli stati dei dispositivi, le impostazioni di rete e l’integrità del dispositivo, garantendo un processo di gestione semplice dalla messa in funzione alla manutenzione, il tutto senza la necessità di ulteriori dispositivi o app.

Cloudlink 210, essendo un dispositivo gestito tramite cloud, aggiorna automaticamente sia il firmware sia il software per garantire che le novità più recenti di sicurezza siano sempre implementate, contribuendo a ridurre l’impegno di manutenzione e consentendo una gestione, un monitoraggio e una risoluzione dei problemi da remoto più efficienti.

Disponibilità di Cloudlink 210

Genetec Cloudlink 210 sarà sul mercato a livello mondiale a maggio 2025 attraverso la rete dei partner di canale accreditati.

Dichiarazioni

“Nel percorso di innovazione delle infrastrutture di sicurezza da parte delle aziende, i dispositivi obsoleti o vulnerabili possono creare lacune critiche nella cybersecurity“, ha affermato Christian Morin, Vice President, Product Engineering di Genetec. “Cloudlink 210 svolge il ruolo di collegamento, ma anche di difesa, tra i sistemi legacy e cloud mettendo in atto al contempo una protezione efficace contro le minacce informatiche. Grazie a questo dispositivo, le aziende possono modernizzare con sicurezza e consapevoli che le proprie reti rimangono protette in ogni fase del processo“.