ColorVu: dettagli vividi e a colori h24

Che sia giorno o notte, le telecamere ColorVu di Hikvision catturano dettagli sempre vividi e a colori, grazie alle tecnologie con cui sono progettati e costruiti l’obiettivo ed il sensore. La versione panoramica a 180° estende la visuale riducendo drasticamente i punti ciechi, un solo dispositivo incorpora più tecnologie e punti di ripresa, con evidenti vantaggi. Ma cominciamo dal principio.

Le telecamere convenzionali con illuminazione a infrarossi rendono spesso difficile l’identificazione dei dettagli in condizioni di illuminazione proibitive. Le persone, i veicoli o altri oggetti risultano infatti sfocati o confusi con lo sfondo. Le telecamere ColorVu catturano invece dettagli vividi a colori in altissima definizione anche in condizioni critiche di illuminazione, grazie alle tecnologie d’avanguardia incorporate nell’obiettivo e nel sensore.

Dettagli che contano

Per ottenere informazioni realmente utili e fruibili, il colore può essere determinante. Pensiamo al colore dei capelli di una persona, di un’auto o di una targa: senza colore si possono perdere informazioni chiave per ricostruire l’evento. La nuova telecamera ColorVu incarna il più alto grado di evoluzione nella tecnologia di ripresa delle immagini. Definizione fino a 4K, obiettivo con apertura F1.0 e sensore avanzato 0.0005 Lux assicurano immagini luminose con colori vividi anche di notte.

Alta tecnologia

ColorVu incorpora la tecnologia ad intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense che abbatte gli allarmi impropri fino al 90% e ottimizza la modalità di ricerca sull’NVR. Risultato: risparmio di tempo, minor costo e accuratezza nella selezione degli eventi di allarme. Rispetto alla tradizionale analisi video, l’algoritmo Deep Learning discrimina infatti gli oggetti in movimento all’interno della scena, li analizza e li classifica distinguendo persone e veicoli rispetto ad animali, pioggia, foglie o altro.

Visione a 180°

Rispetto alle telecamere convenzionali, che coprono di necessità un campo visivo limitato, le telecamere panoramiche offrono un campo visivo molto più esteso. Sono quindi ideali per applicazioni di videosorveglianza urbana (piazze, incroci, parcheggi), ma anche per il monitoraggio di interni caratterizzati da ampi spazi aperti (lobby, sale mensa) o per assicurare una visuale completa di campi di gioco in strutture sportive (stadi, palazzi dello sport).



Mentre le panoramiche convenzionali tendono a perdere in qualità dell’immagine o a distorcere le immagini, le panoramiche ColorVu di Hikvision sono dotate di Dual Lens Fusion Image, un’innovativa tecnologia di acquisizione dei fotogrammi a livello di pixel che fonde le immagini con perfetta nitidezza grazie alle sue doppie lenti. Doppio video a risoluzione 4K e movimento fluido restituiscono un’immagine sempre completa e dettagliata ed una visuale senza compromessi.

Oltreché panoramiche, queste telecamere supportano in un unico dispositivo sia la tecnologia del colore ColorVu, sia l’analisi video avanzata garantita dalla tecnologia Acusense. Avere un unico dispositivo con due telecamere significa anche ottimizzare i costi dell’installazione e i costi dell’infrastruttura di rete: bastano infatti un solo cavo e un solo indirizzo IP.