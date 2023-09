“Connect and Protect Plus” nell’offerta Zyxel

Si chiama “Connect and Protect Plus” (CNP+) la nuova iniziativa lanciata da Zyxel Networks e indirizzata alle piccole imprese.

Il nuovo servizio mira, infatti, a supportare le realtà di ridotte dimensioni che desiderano aumentare la protezione delle loro reti senza modificare l’infrastruttura di rete.

Nell’ambito di questa iniziativa, i clienti che acquistano una licenza di sicurezza “Connect and Protect Plus” per tre anni, riceveranno in omaggio un Access Point WiFi 6 NWA110AX. Hanno inoltre la possibilità di passare al modello NWA210AX con un piccolo sovrapprezzo.

“Connect and Protect Plus” rivoluziona la sicurezza di rete per le piccolo imprese

Secondo un recente studio, lo scorso anno gli access point wireless si sono classificati tra i primi 5 dispositivi IT più colpiti nelle reti aziendali. Ora, con il passaggio al WiFi 6 e al WiFi 7 per connessioni più veloci con un maggior numero di dispositivi, la protezione delle reti wireless è diventata ancora più cruciale. Tuttavia molte piccole imprese non hanno ancora implementato alcuna misura di sicurezza a causa di vincoli di budget o riluttanza a modificare le infrastrutture di rete esistenti.

CNP+ di Zyxel Networks è un servizio di sicurezza erogato in cloud e collegato direttamente agli access point wireless per proteggere gli utenti WiFi. Rivoluziona la sicurezza di rete per le piccole imprese, offrendo una maggiore protezione attraverso il filtraggio dei contenuti web e la prevenzione dell’accesso non autorizzato ai flussi di dati, proteggendo così da potenziali violazioni dei dati.

Inoltre, “Connect and Protect Plus” risolve queste sfide senza richiedere modifiche ai sistemi esistenti, riducendo al minimo la riconfigurazione della rete e le interruzioni del servizio. Questa soluzione innovativa sfrutta la potenza degli access point WiFi 6/7, rinomati per la loro velocità e capacità, consentendo loro di eseguire i controlli di sicurezza tradizionalmente gestiti dai gateway di sicurezza. Inoltre, consente una comoda gestione remota tramite la piattaforma cloud Nebula di Zyxel Networks o un’applicazione mobile.

Zyxel conosce a fondo i bisogni delle PMI

“Siamo consapevoli che, man mano che le aziende adottano tecnologie WiFi più potenti, il panorama dei rischi cresce di pari passo“, afferma Valerio Rosano, Regional Director, Zyxel Italia & Iberia. “Abbiamo una storia consolidata nell’offrire le soluzioni di rete più complete, tra cui quelle cablate, wireless, mobili e di sicurezza, al segmento delle PMI. Grazie alla stretta collaborazione con loro, abbiamo acquisito una conoscenza preziosa delle loro sfide specifiche che, combinata con la nostra esperienza in materia di sicurezza, ci ha spinto a rafforzare la sicurezza delle reti wireless con una soluzione semplice come CNP+.”