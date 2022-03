Smart control: Somfy presenta TaHoma Switch

TaHoma Switch è il nuovo smart control che Somfy ha attentamente studiato per essere lo strumento perfetto per il mondo dei professionisti supportandoli nella vendita e installazione di dispositivi motorizzati e connessi, semplificando la routine quotidiana dei clienti e garantendo loro una maggiore tranquillità.

Uno dei vantaggi più preziosi è rappresentato dalla centralizzazione delle funzioni e con TaHoma Switch gli installatori possono garantire ai clienti la facilità di personalizzazione degli scenari. Lo smart control di Somfy, infatti, è dotato di due pulsanti di avvio che, con un solo tocco, consentono agli utenti di attivare gli scenari che utilizzano con maggior frequenza, ad esempio, impostando lo scenario “uscita di casa”: tutte le tapparelle si chiudono, le luci si spengono e l’allarme si attiva.

TaHoma Switch garantisce un uso facile e intuitivo per gestire tutti i dispositivi in ben tre modi diversi:

– tramite lo smart control TaHoma Switch e i due scenari preimpostati;

– tramite la nuova applicazione TaHoma che permette di comandare direttamente tutti i dispositivi e gestire i propri scenari così da consentire agli utenti di avere i propri dispositivi sempre “a portata di mano” anche da remoto;

– tramite assistente vocale compatibile che, in questo caso, permette di gestire tutta la casa con la voce.

Con TaHoma Switch i professionisti possono contare su una soluzione che permette agli utenti di arricchire la propria esperienza di ‘ambiente connesso’ aggiungendo in modo semplice nuovi dispositivi con grande soddisfazione da parte della clientela. Per il mercato business Somfy offre uno degli ecosistemi più completi, infatti, TaHoma Switch è compatibile con circa 300 prodotti – compresi quelli delle aziende partner – che offrono la possibilità di aggiungere telecamere, luci, motorizzazioni per porte di garage, pergole e molto altro ancora.

TaHoma Suite. Non solo TaHoma Switch

L’ecosistema TaHoma Suite, oltre al nuovo TaHoma Switch, si arricchisce di preziosi servizi complementari per il settore professionale:

– TaHoma Pro App per installazione e configurazione dei dispositivi direttamente da smartphone, semplice e veloce;

– Serv-e-Go per l’assistenza da remoto.

Con TaHoma Pro App i professionisti accedono a tutte le installazioni da remoto. TaHoma Pro App offre una gestione più semplice di tutte le installazioni connesse e direttamente in un’unica App. Consente la messa in servizio delle installazioni in modo semplice e veloce, permette di configurare i motori e associare i comandi, tutto da smartphone per un’installazione rapida e senza errori.

Grazie a Serv-e-Go per i professionisti diventa ancor più semplice assicurare l’assistenza anche da remoto. Serv-e-Go è il nuovo strumento di manutenzione online per i dispositivi smart di Somfy che consente di organizzare al meglio gli interventi presso i clienti e addirittura risolvere le problematiche senza uscire dall’ufficio evitando gli spostamenti risparmiando tempo e risorse, così da potersi concentrare su nuove opportunità di business. Serv-e-Go elenca tutti i prodotti smart home installati presso il cliente e mostra in tempo reale e con esattezza lo status dei dispositivi per poter intervenire prontamente e in modo più efficace. Con questo servizio gli installatori possono ottimizzare le tempistiche e pianificare opportunamente le attrezzature necessarie, compresi i possibili pezzi di ricambio. Un ulteriore aspetto che va a migliorare la qualità del lavoro dei professionisti è dato dalla funzione di ricezione delle notifiche di avviso che permettono di intervenire addirittura prima che i clienti si rendano conto della presenza di un problema.

La suite TaHoma semplifica il lavoro dei professionisti e migliora il rapporto con i clienti che sono più soddisfatti del servizio che gli installatori sono in grado di offrire grazie alle soluzioni Somfy. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Somfypro.it dedicato al mondo business.