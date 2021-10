Dahua Technology presenta le nuove telecamere Full Color 2.0

Immagini a colori in 4K

Dettagli e colori sono due elementi essenziali per la videosorveglianza, infatti possono essere utilizzati per rilevare e riconoscere i target evitando possibili incidenti. Le telecamere IP Full-color 2.0 4K hanno un sensore da 1/1.2” che fornisce pixel di dimensioni maggiori del 110% rispetto alle telecamere 8 MP standard, regalando immagini a colori in 4K real-time anche in ambienti con scarsa illuminazione. Queste telecamere hanno performance eccezionali in termini di luminosità (+42%) e rapporto S/N (+400%).

Ottiche vari-focali