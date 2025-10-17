DeepInView Serie 7: videosorveglianza ad altissima risoluzione

Le telecamere DeepInView di HIKVISION, ad altissima risoluzione, rappresentano la risposta concreta alla crescente richiesta di monitorare in dettaglio aree estese. Dove i dispositivi convenzionali non riescono a garantire precisione e continuità per limiti di risoluzione, la nuova Serie 7 introduce prestazioni che colmano questa esigenza. Si tratta di una nuova generazione di dispositivi multi-smart, capaci di offrire un livello di dettaglio indispensabile per mercati verticali e progetti che richiedono un’osservazione puntuale anche sulle lunghe distanze.

DeepInView Serie 7: prestazioni tecnologiche e risoluzione estesa

Le telecamere DeepInView Serie 7 da 26MP e 32MP integrano una serie di tecnologie avanzate: stabilizzazione dell’immagine tramite giroscopio GIS, sensori di grande formato da 1,61”, illuminatori IR con portata fino a 100 m, modulo TPM per la cyber security e GPS integrato. Sono disponibili con ottiche fisse da 50 mm e 85 mm e con un modello varifocale fino a 43-250 mm, capace di adattarsi a diversi scenari.

Il livello di dettaglio raggiunto consente prestazioni di rilievo secondo lo standard DORI: fino a 440 metri per l’identificazione di una persona e quasi 600 metri per la rilevazione della presenza. La capacità di trasmettere flussi video da 26MP e 32MP a 25 fps è garantita dalla fibra ottica, che diventa elemento cruciale per gestire in modo fluido l’enorme quantità di dati. In mancanza di una banda adeguata, il rischio di congestione renderebbe inefficace un sistema di così alto livello: da qui l’importanza di progettare reti in grado di sostenere pienamente queste prestazioni.

Pensate per contesti in cui la tutela dell’ordine pubblico e la sorveglianza discreta sono prioritarie, le telecamere DeepInView Serie 7 raggiungono risoluzioni fino a 8K con custodie anticorrosione certificate NEMA 4X e grado di protezione IP66.

Scenari applicativi ad alta complessità

Le telecamere DeepInView Serie 7 trovano applicazione ideale in ambienti dove la sorveglianza richiede risoluzioni elevate e osservazioni su lunga distanza. Stadi e grandi impianti sportivi rappresentano il primo ambito naturale: qui è fondamentale identificare soggetti specifici all’interno di folle numerose, garantendo al tempo stesso discrezione e capacità di controllo esteso. La stessa logica vale per le aree aeroportuali esterne, caratterizzate da spazi molto ampi e necessità di monitoraggio continuo. In questi scenari, la combinazione di risoluzione estrema e zoom ottico consente di ridurre il numero complessivo di dispositivi installati, migliorando l’efficienza del sistema. Grazie alle tecnologie low-light, le prestazioni si mantengono affidabili anche in condizioni di illuminazione critica, offrendo alle autorità e agli operatori di sicurezza uno strumento robusto e versatile.

La nuova dimensione del dettaglio

Le telecamere DeepInView Serie 7 da 26MP e 32MP si rivolgono a installatori, progettisti e operatori con esigenze specifiche di videosorveglianza ad alta risoluzione. Si distinguono per la capacità di garantire riconoscimento dettagliato di persone e veicoli anche a grande distanza, posizionandosi come la scelta ideale per progetti complessi, infrastrutture sensibili e contesti dove la discrezione è imprescindibile. Una soluzione progettata per unire visione a lungo raggio, affidabilità costruttiva e tecnologie di analisi avanzata, offrendo ai professionisti uno strumento in grado di elevare gli standard della sicurezza moderna.