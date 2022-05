i-PRO mini: la più piccola telecamera di sorveglianza AI-based sul mercato

i-PRO, specialista globale nelle soluzioni di sicurezza professionali per la sorveglianza, ha annunciato il lancio della sua nuova telecamera di rete iPRO mini.

La i-PRO mini, grazie alla forma compatta e a una gamma completa di funzioni di analisi AI, inaugura una nuova generazione di telecamere di piccole dimensioni, discrete, intelligenti, che non solo proteggono settori come quello del retail, ma che forniscono anche informazioni preziose sulle operazioni e sul business. Questo grazie alla strategia di i-PRO per l’introduzione su vasta scala dell’intelligenza artificiale nel settore della sicurezza. Sebbene i-PRO mini sia eccezionalmente piccola, un processore AI potente e all’avanguardia consente l’elaborazione di grandi quantità di dati eseguendo simultaneamente fino a tre applicazioni analitiche.

Il rilevamento degli oggetti basato su AI consente una sorveglianza ottimizzata e riduce i falsi positivi, migliorando le operazioni e contribuendo alla marketing intelligence. L’analisi video basata su AI include il rilevamento di attributi come il colore, gli indumenti della parte inferiore e superiore del corpo, il riconoscimento facciale e di volti che non indossano la mascherina.

La telecamera supporta anche il monitoraggio/conteggio degli occupanti e la AI Privacy Guard consente il pixelaggio dei singoli volti e del corpo intero per garantire il rispetto del GDPR. Questa telecamera predisposta per l’AI si utilizza facilmente a scopo di analisi, senza richiedere apparecchiature o costi aggiuntivi.

L’elaborazione on the edge riduce il carico sulla rete e la gestione dei dati video avviene comodamente tramite l’i-PRO Video Management System o all’interno dei sistemi VMS dei principali produttori. Nell’ambito della strategia di AI aperta di i-PRO, il Software Developer Kit (SDK) supporta l‘integrazione di applicazioni di terze parti, che rende possibile accedere a un’ampia gamma di processi e applicazioni di automazione, come il monitoraggio dello stato di inventario sugli scaffali. Con le sue dimensioni compatte di 10 cm di larghezza, 5 cm di altezza e solo 2 cm di profondità, i-PRO mini offre un’intelligenza in formato tascabile concepita specificatamente per applicazioni che necessitano una telecamera con AI che si mimetizzi discretamente in un ambiente dall’arredamento elegante ed essenziale.

Il sensore da 30fps 2MP della i-PRO mini, conforme alle norme del NDAA, garantisce immagini nitide e accurate grazie al potente processore integrato di intelligenza artificiale Ambarella e impone un nuovo standard per sensori basati su AI che diventano quasi invisibili nell’ambiente in cui sono installati. “La i-PRO mini segna un nuovo passo nel settore delle telecamere compatte combinando un design elegante e discreto con un’analisi AI potente. I titolari delle imprese possono estrapolare dalle riprese di videosorveglianza preziose analisi di marketing per ottenere maggiori informazioni sugli acquirenti”, ha detto Gerard Figols, Presidente i-PRO EMEA. “i-PRO è all’avanguardia nell’industria, offrendo soluzioni che richiedono edge computing discreto e potente, senza dovere scegliere tra compattezza, prestazioni e analisi di ultima generazione”.

“Il nuovo modello i-PRO mini prova la nostra dedizione verso un’innovazione costante e la nostra missione di rendere la funzionalità AI accessibile in modo capillare nel settore della sorveglianza come fedele alleata di ultimissima generazione per l’industria della sicurezza”. La i-PRO mini è l’ultima novità nella sempre più vasta gamma di telecamere Serie S predisposte per l’AI, immettendo sul mercato mainstream una risoluzione di alta qualità e funzionalità di analisi di precisione all’avanguardia. Di recente, i-PRO si è anche impegnata a mantenere invariati i prezzi, oltre a introdurre un servizio di consegna rapida, allo scopo di garantire la disponibilità dei prodotti nonostante la crescente inflazione e la carenza di componenti.