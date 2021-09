La sicurezza domestica: con Arlo comincia dall’uscio di casa

Arlo, pluripremiato brand attivo nel settore della videosorveglianza per la sicurezza domestica, offre al mercato semplici ma efficaci sistemi di sicurezza, che vanno dal campanello alle soluzioni da interno fino alle ultimissime novità da esterno, per una protezione domestica davvero efficace.

L’estate, infatti, è finita, e l’autunno è arrivato cosi come il ritorno alla normalità: il tempo trascorso tra le mura di casa aumenta gradualmente e così anche. In Italia, i dati continuativi forniti da ISTAT sulla sicurezza ci dicono che questo tipo di eventualità interessa proprio chiunque, e dopo il lungo periodo di lockdown, è proprio arrivato il momento di tornare a parlare di sicurezza, adottando misure di prevenzione e sistemi di sorveglianza all’avanguardia.

Rispondere al campanello quando non si è presenti in casa? Con Arlo, si può. Grazie ad Arlo Essential Video Doorbell sarà possibile vedere, comodamente dal proprio smartphone chi suona alla porta e rispondere proprio come se si fosse in casa: un amico, un corriere che è venuto a portare un pacco tanto atteso o magari qualche malintenzionato. Completamente senza fili e dotato un angolo di visione di 180°, audio bidirezionale e qualità video HD, Essential Video Doorbell sarà davvero il migliore amico della tua proprietà.

La videocamera di Arlo Essential Indoor Camera, invece, proteggerà gli spazi interni anche di notte con la visione notturna in HD 1080p che permette di non perdere nemmeno un dettaglio di ciò che succede, anche quando non siamo in casa. Alla rilevazione di movimenti inaspettati, sarà possibile attivare l’allarme da remoto, spaventando così gli intrusi in modo rapido ed efficace.

La sicurezza domestica parte dall’esterno

Arlo Pro 4, l’ultima arrivata in casa Arlo, è la più performante delle videocamere Arlo: 100% senza fili, installabile autonomamente, con una risoluzione video 2K HDR, e connettività diretta al Wi-Fi, senza la necessità di munirsi di SmartHub. Arlo Pro 4 è in grado di cogliere i minimi particolari anche di notte, grazie a un faretto integrato per scoraggiare visitatori indesiderati. Arlo Pro 4 è anche compatibile con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant.