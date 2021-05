Axis è partner di Safety21 nel “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, promosso da Città Metropolitana di Milano, un piano pluriennale di interventi e attività per la riduzione dell’incidentalità a tutela dei “soggetti deboli”, con l’obiettivo a medio termine di introdurre un progressivo azzeramento dei decessi sulle strade e delle sanzioni.

Per la realizzazione del progetto, Safety21, specialista nei servizi tecnologici agli Enti Pubblici ed alle Forze di Polizia attraverso una offerta di piattaforme avanzate e innovativi servizi di outsourcing per il miglioramento degli standard di sicurezza stradale, ha proposto una soluzione di protezione mista e integrata utilizzando la tecnologia Axis, completa di telecamere IP con analitiche a bordo e telecamere a 360°. Un progetto il cui investimento e rischio di impresa è totalmente a carico dell’operatore privato e il cui ritorno è effettuato attraverso i flussi di cassa dell’attività di gestione e di esercizio d’opera.

Axis + Safety21 = maggior sicurezza e gestione della Città Metropolitana di Milano

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Sorri – Director, Business Development Smart City di Axis Communications: «La soluzione di videosorveglianza con telecamere IP proposta al cliente è stata ideata e progettata prettamente per rispondere alla primaria finalità di sicurezza nonché alla necessità del cliente di azzerare gli illeciti ambientali. Trattandosi di un progetto olistico, composto da un sistema aperto e flessibile che ricopre diversi casi d’uso e che affronta problemi particolari per la città, può facilmente evolvere in futuro e dotarsi di ulteriori funzionalità qualora dovessero sorgere nuove esigenze legate sia alla tutela della sicurezza pubblica sia a scopi legati all’educazione stradale e civica».

Per Gianluca Longo – Group CEO di Safety21: «Le soluzioni Axis, non solo offrono la capacità di rilevare dati e informazioni in un ampio spettro di dimensioni: dalla rilevazione degli illeciti ambientali o di determinati eventi come, ad esempio, infrazioni o incidenti in prossimità dei passaggi pedonali, ma ci permettono di dialogare attivamente con il nostro ecosistema Titan per rendere la vita più facile a noi e agli operatori che poi ci lavorano».

L’adozione di questa soluzione di protezione mista e del tutto integrata, firmata Axis, ha portato diversi benefici, migliorando l’efficienza del sistema di protezione. Grazie alla professionalità del partner Safety21 e al lavoro congiunto con Axis, è stato possibile realizzare un progetto rispondente a 360° alle specifiche esigenze del cliente: una soluzione integrata di videosorveglianza intelligente, di semplice utilizzo, per garantire una maggior sicurezza e gestione della Città Metropolitana di Milano.