La sicurezza di un’abitazione o di uno spazio commerciale è, oggi, una tematica sempre più attuale. Garantire tranquillità e protezione è una priorità per privati e imprese, e a questo proposito, Tecnomat amplia la propria offerta di soluzioni per la videosorveglianza, progettate per massimizzare la protezione, l’affidabilità operativa e la capacità di controllo su diversi scenari applicativi.

La gamma di prodotti Tecnomat abbraccia dall’integrazione di sistemi di allarme anti intrusione avanzati a piattaforme di videosorveglianza IP di ultima generazione, consentendo un monitoraggio continuativo e all’avanguardia; un catalogo completo di sistemi pensati per rispondere a ogni esigenza: dagli allarmi residenziali ai più sofisticati impianti di videosorveglianza per il terziario, assicurando una sicurezza costante.

Tra le proposte di punta che Tecnomat propone, spiccano soluzioni all’avanguardia che coniugano tecnologia e praticità, ad alta efficienza energetica.

La Telecamera Tapo TC82KIT da esterno di Tecnomat a batteria con pannello solare e connettività Wi-Fi (cod. 25079924) rappresenta una soluzione plug-and-play per la sorveglianza perimetrale, un’opzione ideale per chi cerca flessibilità e autonomia, eliminando la necessità di cablaggi complessi grazie all’alimentazione solare e alla trasmissione senza fili. Questa unità integra un modulo di alimentazione fotovoltaica che assicura autonomia energetica, riducendo le esigenze infrastrutturali per l’installazione. La connettività Wi-Fi offre flessibilità di posizionamento e integrazione semplificata in reti esistenti, mentre il design la rende idonea per ambienti esterni, garantendo operatività H24.

Per installazioni che richiedono una gestione centralizzata e un’elevata capacità di registrazione, Tecnomat propone il registratore NVR TP-Link 8 canali 4K senza HDD (cod. 25087118). Questa soluzione è il cuore pulsante di un sistema di videosorveglianza avanzato, capace di gestire simultaneamente fino a otto telecamere con una risoluzione 4K, assicurando immagini di una nitidezza eccezionale. L’assenza di un hard disk preinstallato offre la libertà di personalizzare la capacità di archiviazione in base alle proprie esigenze, rendendolo un’opzione scalabile e flessibile per progetti di ogni dimensione.

A completamento di un’offerta di videosorveglianza completa di Tecnomat, la Telecamera TP-Link Bullet Wi-Fi da esterno da 4MP (cod. 25087119) si distingue per le sue prestazioni in ambienti critici. Questa telecamera IP, con risoluzione di 4 Megapixel, assicura una cattura video ad alta definizione, fondamentale per l’identificazione dettagliata di soggetti e oggetti. Il suo fattore di forma “bullet” e la classificazione IP67 la rendono resistente agli agenti atmosferici, mentre la connettività Wi-Fi ne facilita l’integrazione nelle reti esistenti o nei sistemi NVR, ottimizzando la copertura di aree esterne.

L’ampia offerta di Tecnomat per la videosorveglianza non si limita a singoli prodotti, ma si estende a soluzioni integrate e personalizzabili, capaci di adattarsi tanto alle piccole abitazioni quanto ai grandi spazi commerciali; è concepita per fornire risposte concrete alle sfide di sicurezza attuali, proponendo prodotti e sistemi che combinano tecnologia avanzata, facilità di implementazione e scalabilità operativa, al fine di garantire un controllo capillare e una protezione proattiva.