Zyxel Networks collabora con Avast per fornire protezione integrata della rete e degli endpoint alle Pmi

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure e basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una partnership strategica con Avast, leader riconosciuto a livello mondiale nella protezione degli endpoint delle PMI. L’integrazione Business Security Solution di Avast con i firewall della serie USG FLEX H di Zyxel Networks offre visibilità e protezione unificate su reti ed endpoint, semplificando la sicurezza informatica per le PMI e gli MSP.

Uno studio recente ha rivelato che una PMI su tre ha subito un attacco informatico nell’ultimo anno, con l’uso di dispositivi personali e la mancanza di formazione sulla sicurezza dei dipendenti tra le principali vulnerabilità. Poiché gli endpoint come dispositivi mobili, laptop, stampanti, server e apparecchiature IoT diventano spesso obiettivi redditizi per gli aggressori, la partnership mira a superare questa sfida con un’esperienza di sicurezza unica e semplificata.

Protezione più intelligente e semplificata

Le PMI hanno tradizionalmente gestito la sicurezza della rete e degli endpoint separatamente, affidandosi a diversi dashboard e controlli incrociati manuali. La partnership di Zyxel Networks con Avast cambia questa situazione offrendo un’esperienza intelligente e semplificata, resa possibile da:

Una visione centralizzata e in tempo reale delle informazioni sulle licenze degli endpoint Avast direttamente nell’interfaccia di gestione del firewall, che aiuta i team IT a rispondere più rapidamente alle protezioni in scadenza.

delle informazioni direttamente nell’interfaccia di gestione del firewall, che aiuta i team IT a rispondere più rapidamente alle protezioni in scadenza. Maggiore visibilità e controllo sulle risorse degli endpoint e sul loro stato di protezione , come la copertura antivirus attraverso l’interfaccia del firewall [1] .

, come la copertura antivirus attraverso l’interfaccia del firewall . Approfondimenti più dettagliati sui dispositivi e condivisione delle informazioni sulle minacce, che garantiscono una protezione end-to-end e risposte più rapide alle minacce riducendo i punti ciechi1 .

Creazione di una piattaforma aperta per l’integrazione flessibile degli endpoint

Per soddisfare le diverse esigenze di implementazione, Zyxel Networks si impegna a creare un ecosistema aperto che offra opzioni flessibili per gli endpoint. Oltre ad Avast Business Security, che protegge i PC Windows/MAC e i server Windows, il servizio Astra di Zyxel Networks estende la protezione degli endpoint agli utenti remoti e in roaming in ambienti di lavoro ibridi. L’azienda prevede di ampliare le sue integrazioni per offrire alle PMI la massima flessibilità.

Trent’anni di esperienza nella sicurezza informatica

Avast vanta oltre 30 anni di esperienza nella sicurezza informatica, gestisce una delle più grandi reti di intelligence sulle minacce al mondo e blocca centinaia di milioni di visite dannose ogni mese. Le sue soluzioni endpoint, costantemente classificate tra le migliori dai laboratori indipendenti, sono progettate per essere semplici, scalabili e convenienti, aiutando le aziende ad automatizzare la protezione e ridurre il carico di lavoro IT.

“Le PMI hanno bisogno di un approccio più integrato alla sicurezza informatica”, ha affermato Ken Tsai, Presidente di Zyxel Networks. “Combinando la nostra protezione firewall avanzata con la comprovata sicurezza degli endpoint di Avast, aiutiamo le piccole imprese ad ottenere una visibilità unificata e difese sincronizzate. Ciò consentirà loro di proteggere il proprio personale, i propri dati e i propri dispositivi in modo più efficiente e conveniente”.

“Questa partnership unisce due punti di forza complementari per le PMI”, ha aggiunto Mark Gorrie, vicepresidente APAC & MEA di Avast. “La protezione endpoint leader di Avast, integrata con le soluzioni di rete sicure di Zyxel Networks, offre alle aziende un modo semplificato per monitorare, aggiornare e difendere gli endpoint insieme alle loro reti. La nostra collaborazione ridurrà la complessità migliorando al contempo i risultati in termini di sicurezza“.