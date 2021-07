PFU (EMEA) Limited festeggia i 20 anni del brand ScanSnap e raggiunge il traguardo di 6 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo. Le soluzioni ScanSnap, introdotte nel 2001, sono state sviluppate per offrire un modo più intelligente di lavorare grazie a una tecnologia semplice e intuitiva. Il facile funzionamento tramite pulsante consente ad aziende e utenti di digitalizzare velocemente i documenti e migliorare la produttività.

Il primo modello, ScanSnap fi-4110EOX, è stato commercializzato nel luglio 2001, a cui sono seguiti oltre 20 diversi dispositivi, dallo scanner ScanSnap SV600, in grado di effettuare l’acquisizione delle immagini senza alcun contatto con libri, riviste e opere d’arte, fino a ScanSnap iX1600, il massimo della produttività personale.

“Abbiamo osservato numerosi cambiamenti negli ultimi 20 anni, sia in termini di tecnologia che di modo di lavorare e confrontarsi,” commenta Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited. “Anche il modo in cui usiamo la carta, a livello aziendale e individuale, si è evoluto nel tempo. I sistemi di archiviazione tradizionali sono stati sostituiti da servizi in cloud, ma la necessità di catturare e digitalizzare le informazioni è rimasta costante – dalla scansione dei biglietti da visita all’elaborazione delle fatture, fino alla digitalizzazione di dipinti ad acquarello. Il nostro impegno è quello di far lavorare la carta per voi e la vostra azienda, e ne siamo orgogliosi.”

Per celebrare il ventesimo anniversario, ScanSnap ha creato un’edizione limitata di iX1600 in soli 22 esemplari. Questo scanner è realizzato con la storica e unica lavorazione della foglia di Kanazawa[1] che riprende lo stile giapponese sviluppato oltre 450 anni fa nella città di Kanazawa, prefettura di Ishikawa, dove è stato fondato il marchio. Le copertine in lamina dal particolare design sono pensate per rappresentare le quattro stagioni e riflettere l’impegno della società nel fornire un supporto continuo ai clienti man mano che le loro esigenze cambiano nel tempo.

Per celebrare i 20 anni di supporto agli utenti nel loro percorso di trasformazione digitale, PFU (EMEA) regalerà una serie di esclusivi modelli ScanSnap iX1600 ‘Kanazawa’. I partner ScanSnap avranno l’opportunità di vincerlo presentando il loro migliore case study su PFU EMEA Partner Portal.

ScanSnap ha annunciato anche l’estensione della promozione ScanSnap iX1400 fino al 30 settembre 2021 che offre ai clienti un abbonamento gratuito* di 12 mesi ad Adobe® Acrobat® Pro DC con l’acquisto di ScanSnap iX1400. Per il mese di luglio, esclusivamente attraverso i partner e-commerce, l’abbonamento gratuito* di 12 mesi per Adobe® Acrobat® Pro DC sarà esteso anche all’acquisto di uno scanner ScanSnap iX1600.

[1] Il prodotto non è in vendita