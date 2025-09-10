2,5 milioni di dispositivi sono gestiti in cloud grazie a cnMaestro

Cambium Networks annuncia che la sua piattaforma di gestione della rete basata su cloud, cnMaestro, gestisce ora oltre 2,5 milioni di dispositivi attivi. Il numero totale di dispositivi gestiti supera i 3,7 milioni, compresi quelli gestiti da un’implementazione on-premise.

In particolare, gli abbonamenti a cnMaestro X sono aumentati del 44% su base annua dal 1° agosto 2024 al 1° agosto 2025. Ciò testimonia il valore che il servizio premium offre agli operatori di rete di tutto il mondo, con implementazioni nei settori dell’hospitality, delle abitazioni multifamiliari, delle residenze per anziani, dell’istruzione, delle residenze per studenti, dei parcheggi per camper e dei campeggi, dei luoghi pubblici, della logistica, delle amministrazioni locali e dei service provider.

cnMaestro è la piattaforma di orchestrazione di rete di punta di Cambium Networks, offre una console unica e intuitiva per l’implementazione, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi dell’intera rete Cambium ONE, inclusi Wi-Fi, switching, sicurezza/SD-WAN, fixed wireless (punto-punto, punto-multipunto e 60 GHz), fibra PON e router mesh domestici. Il provisioning zero-touch, l’accesso basato sui ruoli e i ricchi strumenti di risoluzione dei problemi consentono ai team implementazioni rapide e assiurano prestazioni ottimali del sistema. cnMaestro X è il livello avanzato di cnMaestro, che incorpora analisi e risoluzione dei problemi basate sull’intelligenza artificiale, strumenti MSP (Managed Service Provider), scala ampliata e supporto premium per ridurre i costi operativi e migliorare la qualità del servizio.

I principali elementi di differenziazione includono:

– X Assurance (AIOps): monitoraggio del ciclo di vita delle connessioni e analisi dei problemi alla radice basati sull’intelligenza artificiale per accelerare la risoluzione e migliorare l’esperienza degli utenti (disponibile per Wi-Fi 6/6E/7 in cnMaestro X Cloud).

– Multi-tenancy MSP: branding e dashboard personalizzati più statistiche consolidate sui tenant, con supporto per un massimo di 200 tenant gestiti, in modo che i fornitori di servizi gestiti possano espandere i servizi senza un aumento delle operazioni.

– Controllo delle applicazioni: visibilità approfondita e controllo delle policy per oltre 2.100 applicazioni sul Wi-Fi e sul WAN edge.

– Più dati, decisioni migliori: conservazione delle analisi a lungo termine – 2 anni per il wireless fisso e 1 anno per le imprese e l’IIoT, consentendo l’analisi delle tendenze e la reportistica SLA.

Onboarding senza problemi: EasyPass con portali captive avanzati, integrazione single sign-on con Microsoft/Google e opzioni di accesso sponsorizzato/a pagamento. ePSK gestito dal cloud che supporta chiavi illimitate per WLAN (Wi-Fi 6+) e fino a 500 portali ospiti.

– Integrazioni aperte: API REST e Webhook che collegano cnMaestro a OSS/BSS e pipeline di eventi; “Assist” che segnalano in modo proattivo i rischi di configurazione.

– Microservizi: cnMaestro X sblocca l’ecosistema di microservizi MarketApps, fornendo semplici app utente per facilitare attività quali l’onboarding autonomo degli utenti Wi-Fi, il provisioning Wi-Fi per i gestori di proprietà e la gestione dell’installazione.

– Assistenza inclusa: cnMaestro X include l’assistenza Cambium Care Pro con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a tecnici L2 e aggiornamenti software per cnMaestro e dispositivi gestiti.

“cnMaestro Essentials e X si adattano alle diverse esigenze degli operatori di rete, offrendo un valore significativo che riduce i costi operativi, fornisce informazioni dettagliate sullo stato e sulle prestazioni della rete e migliora la soddisfazione dei clienti che utilizzano la rete”, ha affermato Bruce Miller, VP Product Management, Cambium Networks. “I nostri clienti forniscono regolarmente feedback sul valore significativo che cnMaestro offre loro e sul fatto che questo è uno degli attributi chiave che li ha portati a investire nella soluzione ONE Network di Cambium”.

L’ultimo aggiornamento di cnMaestro, la versione 5.2.2, ne migliora ulteriormente il valore aggiunto con un supporto potenziato per i portali captive di terze parti, la possibilità di visualizzare i client cablati dietro gli AP Wi-Fi, miglioramenti alle potenti MarketApps per servizi localizzati e basati sui ruoli e funzionalità ampliate per l’home gateway RV22, gateway Network Service Edge (NSE 3000) e la piattaforma di rete cnWave 60 GHz mmWave.

Quickrelay, un Cambium ConnectedPartner, ha installato access point Wi-Fi XV2-21X in 80 camere, collegati tramite switch cnMatrix EX-Series con supporto in fibra ottica. “Abbiamo scelto Cambium per la sua piattaforma ricca di funzionalità e la gestione cloud da un unico pannello”, ha affermato Chad Ellis, fondatore di Quickrelay. In 30 giorni, i ticket Wi-Fi degli ospiti sono scesi quasi a zero, mentre i punteggi OTA per la “qualità di Internet” sono saliti di 30 punti. “Il controllo granulare sulle VLAN e sulle politiche applicative ci ha permesso di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza dei fornitori senza personale IT in loco”, ha sottolineato Chad Ellis, di Quickrelay.