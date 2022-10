A Zyxel Just Connect Live si è discusso delle opportunità offerte dal PNRR

Si è svolto con una grande partecipazione Zyxel Just Connect Live: sono stati 240 i partner che sono intervenuti all’evento che si è tenuto nella sede del Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato (BO).

A dare loro il benvenuto Enrico Pagliarini, giornalista di Radio 24, che ha moderato gli interventi della giornata mirati alle grandi opportunità offerte dal PNRR che per il prossimo quadriennio elargirà fondi per un totale di 191,5 miliardi di euro di cui oltre 40 per la Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, il 21,05% dell’importo totale del PNRR. Ma non solo PNRR, Zyxel ha messo in campo tutta la propria esperienza e capacità di “dare” formazione per permettere ai propri partner, con una serie di consigli pratici, insight tecnici legati alle soluzioni verticali dell’azienda taiwanese, di creare business e opportunità di sviluppo.

Valerio Rosano Regional Director Zyxel Italia e Iberia ha approfondito il tema degli incentivi per la transizione digitale del settore privato. “La Transizione 4.0 per le imprese permette di recuperare 13.38 miliardi di euro sotto forma di credito d’imposta, investimenti quindi in beni immateriali che comprendono cybersecurity, software e reti. Il PNRR permetterà una digitalizzazione pervasiva dell’Italia e toccherà tutti i settori produttivi Italiani; in particolare saranno le Pubbliche Amministrazioni, comprese le scuole, le imprese e il settore del turismo e della Cultura che vedranno velocemente accelerare questa esigenza. Inoltre è importante usare questi fondi per ridurre la problematica dello Skillshortage. Zyxel è da sempre impegnata nella formazione dei propri partner”.

Rosano ha poi proseguito evidenziando l’importanza di proporre sempre ai propri clienti soluzioni per creare valore aggiunto e la necessità di individuare progetti ad hoc e personalizzati. Ma non solo: per continuare ad essere vicini ai propri partner, è fondamentale essere attivi sul territorio. In quest’ottica, Zyxel sta organizzand oeventi territoriali in stretta collaborazione con i distributori: realtà con cui il vendor vanta rapporti estremamente solidi e che attraverso le proprie reti cash & carry offrono la possibilità di entrare in contatto con tanti dealer locali.

Zyxel Just Connect Live è proseguito con un intervento di Marcello Pistidda, Sales Account Manager di Zyxelche ha presentato le soluzioni tecnologiche di Zyxel soffermandosi sulle innumerevoli versatilità di Nebula, la piattaforma che consente di collegare, proteggere e gestire firewall, switch e access point da un’unica dashboard.Nebula ad oggi supporta fino a 90dispositivi, compresi gli access point Nebula Flex e Nebula Flex Pro, prodotti con caratteristiche Zero touch, configurazione immediata, sicurezza wireless di livello enterprise, opzioni di smart mesh e funzionalità AI e ML per monitorare lo stato di salute delle reti . Inoltre questi AP permettono di passare facilmente dalla modalità standalone alla piattaforma di gestione cloud Nebula in qualsiasi momento. Per quanto riguarda i prodotti wired, l’ultima novità è la gamma GS1915, mentre a fine anno verrà lanciata la serie multi giga XMG e nel 2023 la gamma XGS.

Novità anche per quanto riguarda i prodotti WIFI 6E con nuove frequenze per prestazioni più elevate. Infine, lato security, Pistidda ha anticipato che Zyxel sta lavorando all’integrazione di Astra cloud security, la soluzione di endpoint cloud security di ultima generazione.

Cristina Sordo, Inside Sales Manager, ha invece portato all’attenzione del pubblico consigli, opportunità e strumenti di sviluppo e l’importanza della certificazione Zyxel per gli MSP conseguita ad oggi da circa 150 rivenditori, i quali grazie a questo percorso, beneficiano di vantaggi esclusivi. La certificazione, lanciata inizialmente da Zyxel Italia, è stata poi anche introdotta negli altri Paesi. Zyxel, ha proseguito Sordo, è in grado di supportare i propri partner in tutte le fasi di sviluppo del business che vanno dal riservare loro un account ad hoc, fino ad arrivare alla formazione con percorsi specifici, all’assistenza nel pre e post vendita, alle attività di co-marketing.

Zyxel Just Connect Live è proseguito con le testimonianze di quattro importanti realtà italiane che hanno portato ai presenti la propria esperienza e collaborazione con Zyxel Networks: Filippo Gori, CEO di Omnia e partner di Zyxel ha presentato il progetto per Isodata: grazie alle soluzioni Zyxel ha realizzato un servizio di Security ad altissima affidabilità. Gori ha spiegato: “abbiamo potuto migliorare il nostro business grazie alla piattaforma di Zyxel Nebula che permette di gestire in remoto le reti dei nostri clienti e grazie anche al fatto di essere partner Zyxel”. L’azienda infatti mette a disposizione un know how eccellente e un’assistenza tecnica veloce.

Aniello Bifulco partner Gold di Zyxel e General Manager di Computer Experience, ha invece portato la case history realizzata per la stazione marittima di Napoli, edificio tutelato dalla soprintendenza ai beni ambientali e architettonici. “Le soluzioni di Zyxel integrate con Nebula ci hanno permesso di configurare una rete articolata che permette l’accesso a 2.000 utenti garantendo prestazioni elevate. Essere partner Zyxel è fondamentale per la consulenza a 360 gradi che Zyxel è in grado di trasferire”.

Luca Bonacina, cofondatore di Be Tech, azienda ICT con certificazione Gold e MSP di Zyxel, ha sottolineato l’importanza di avere Zyxel al proprio fianco. La partnership ha consentito a Be Tech di dotare 45 scuole italiane di una infrastruttura di rete efficiente in tutte le aree, per una connessione veloce e sicura.

Roberto Sella, Direttore dell’ITS Angelo Rizzoli di Milano, ha esposto l’esperienza del proprio istituto, che di recente aveva dovuto rivedere l’infrastruttura di rete per rispondere alla crescita vertiginosa della propria offerta formativa e del numero totale degli iscritti. Il progetto è stato realizzato da S.o.Roasi grazie alle soluzioni di Zyxel che sono poi diventate parte integrante della didattica. Roberto Sella ha spiegato che l’istituto è in grado di rispondere a tutte le esigenze di connessione e security e che, grazie a Zyxel, 25 studenti del corso ITS Cloud and Data Security Specialist potranno ottenere la certificazione Zyxel.L’evento si è chiuso con una visita guidata al Museo Ferruccio Lamborghini e con una vera e propria gara tra partners disputatasi sui simulatori di guida Lamborghini.