AED Group raddoppia l’offerta di prodotti Panasonic Visual e ProAV

AED Group, fornitore di apparecchiature per i professionisti dell’AV, ha raddoppiato l’offerta di prodotti Panasonic Visual e ProAV per aiutare i propri clienti a trarre vantaggio dai benefici in termini di flusso di lavoro e flessibilità derivanti dalla transizione verso un mondo AV e IT integrato.

Panasonic e AED Group sono all’avanguardia nella transizione dai tradizionali sistemi di playout AV a soluzioni AV e IT integrate che offrono la flessibilità di trasmettere i contenuti da qualsiasi luogo a un altro, consentendo ai contenuti degli eventi live di essere utilizzati contemporaneamente in luoghi, posizioni e su piattaforme diverse.

Con l’acquisto di oltre 100 proiettori RQ35K (30.000lm) e RQ25K (20.000lm) e di oltre 250 schermi piatti 4K dell’ultima serie EQ2, i clienti del settore Rental & Staging possono ora assicurarsi tutti i prodotti Panasonic da un unico fornitore leader. I proiettori Panasonic RQ35K e RQ25K sono i DLP™ a 3 chip più compatti e leggeri al mondo nella loro classe di lumen. I display LCD professionali 4K della serie EQ2 offrono alta visibilità, durata e una serie di funzioni di connettività, tra cui Intel SDM, in sette dimensioni di schermo (98-43 pollici).

Oltre alle telecamere PTZ Panasonic e alla piattaforma di produzione live KAIROS IP/IT, AED Group è in grado di offrire la soluzione completa di produzione IP glass-to-glass Panasonic alle imprese che cercano la flessibilità e i flussi di lavoro semplificati dell’IP. L’inclusione della piattaforma Intel SDM nei proiettori Panasonic RQ25K e nei display EQ2 migliora ulteriormente la facilità di configurazione e la connettività dei dispositivi ai sistemi basati su IP.

Jan Markus Jahn, responsabile della Business Unit Media Entertainment di Panasonic Connect Europe, ha dichiarato: “Il continuo investimento di AED Display rafforza la nostra decisione di sviluppare i proiettori ad alta luminosità più compatti e silenziosi del mercato, e contribuisce al nostro impegno verso la piattaforma Intel SDM per la flessibilità e la scalabilità integrate nel mondo IP”. La piattaforma IP/IT KAIROS, personalizzabile e configurabile, e lo standard SDM assicurano che oggi i prodotti possano essere adattati alle specifiche esigenze dei clienti e aggiornati ai futuri formati e standard IP”.

Thierry Heldenbergh, Managing Director di AED Display, ha aggiunto: “Panasonic continua a mettere sul mercato prodotti AV all’avanguardia, soprattutto per la loro capacità di fornire immagini di altissima qualità e affidabilità, semplificando al contempo i flussi di lavoro con risparmi in termini di tempo e costi per i professionisti dell’AV”. In qualità di azienda AV leader in Europa, con uffici in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia, Regno Unito e Dubai, siamo in grado di offrire la gamma completa di prodotti Visual e ProAV di Panasonic per assistere i nostri clienti nella loro transizione verso un nuovo ambiente AV/IT”.