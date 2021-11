Aida con Var Group nel segno di Panthera

Var Group amplia la propria presenza in Emilia-Romagna: attraverso la controllata Sirio Informatica e sistemi, ha acquisito il 100% delle quote di Aida, società di consulenza di Sassuolo specializzata nello sviluppo di progetti di gestione d’impresa basati sull’ERP Panthera.

Capillarità territoriale e competenza specifica nei settori del Made in Italy sono le direttrici attraverso cui Var Group si muove per creare poli di competenza specifici, in grado di offrire alle aziende italiane gli strumenti giusti per la digitalizzazione.

Sirio Informatica e Sistemi è il centro di competenza Var Group dedicato all’ERP Panthera che conta oggi oltre 250 persone e un’esperienza ultradecennale a supporto della crescita delle imprese, un’attività che ha permesso di valorizzarne l’eccellenza, mantenendo le peculiarità.

Da tempo Sirio collabora con Aida, società nata nel 1993 a Sassuolo che, negli anni, ha sviluppato progetti ad hoc per le imprese manifatturiere del territorio emiliano con le quali ha stabilito una partnership duratura. La sinergia di competenze sull’ERP Panthera si è trasformata in una vera e propria operazione societaria che permette ad entrambe le realtà di potenziare l’offerta per il Made in Italy.

Panthera è l’ERP italiano pensato per rispondere alle esigenze degli imprenditori, orientato alla gestione dei cambiamenti e degli imprevisti, al controllo dei processi e alla riduzione dei costi, supporta l’evoluzione delle aziende per la sua flessibilità ed è disponibile anche in modalità SaaS.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Francesca Moriani, CEO Var Group: «L’innovazione produce valore se parte dalla conoscenza dei processi aziendali. L’operazione con Aida è perfettamente in linea con la nostra strategia e siamo contenti di portare a bordo un’azienda fortemente radicata nel territorio, specializzata nell’ Erp Panthera e impegnata da oltre vent’anni nella digitalizzazione del settore manifatturiero emiliano».

Per Maurizio Sacchi, Amministratore Delegato di Sirio Informatica e Sistemi: «Questa è una tappa importante della storia di Sirio: inauguriamo la nostra presenza diretta nel cuore dell’Emilia-Romagna, a Sassuolo, contraddistinta da competenze specifiche nel settore del software gestionale e dell’ERP Panthera e, elemento altrettanto fondamentale, da una profonda conoscenza delle realtà del tessuto imprenditoriale del territorio. Nella nostra visione evolutiva, un ulteriore progresso verso l’obiettivo di fornire un servizio di eccellenza e di maggiore prossimità agli imprenditori».

Come concluso da commentano Franca Fontana e Giulia Coscia, Socie fondatrici di AIDA: «Vent’anni fa scegliemmo Panthera quale ERP di riferimento per accompagnare la media impresa italiana nel proprio percorso di trasformazione. Molti clienti sono con noi da allora e molti se ne sono aggiunti nel tempo, ad entrambi dobbiamo la massima attenzione a garanzia di continuità e salvaguardia dell’investimento. Con l’integrazione delle risorse umane e delle competenze di Sirio, rafforzeremo la nostra offerta di Panthera sul territorio emiliano».