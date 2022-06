Amazon Prime Day 2022: Arlo c’è

Arlo, l’esperto di sicurezza in Italia per telecamere e campanelli, ha fatto sapere che in occasione degli Amazon Prime Day 2022 le promo esclusive sui suoi prodotti di punta saranno long-lasting, come le batterie dei suoi device.

Proprio in occasione di Amazon Prime Day 2022 – la due giorni di maxi-sconti sulla piattaforma previsti per il prossimo 12 e 13 luglio – Arlo propone, infatti, promozioni esclusive sui propri prodotti “top”.

Come reso noto dal brand, fino al 10 luglio, l’OFFERTA EARLY BIRD prevede:

Arlo Pro 4 (3 & 4 camera kit) – videocamera 100% senza fili con funzionalità smart e potente risoluzione video 2K HDR, altoparlante e microfono integrati.

3 camera kit €649,99 €389,99

4 camera kit €799,99 €479,99

Si mantiene così la promessa degli Amazon Prime Day, che si configurano come delle giornate di risparmio per tutti i clienti del sito web di e-commerce che sono alla ricerca di sconti e vantaggi sui beni che intendono comprare. Una sorta di Black Friday o di Cyber Monday, un’iniziativa simile ai saldi estivi 2022, ma esclusivamente dedicato ad Amazon.

Nello specifico, la proposta messa a punto per Arlo Pro 4, permette di portarsi a casa a prezzi scontatissimi una pluripremiata videocamera di sicurezza Arlo che si installa due volte più velocemente con connettività diretta al Wi-Fi. Il dispositivo permette di catturare i dettagli importanti e ingrandirli fino a 12 volte con video 2K HDR, con un’installazione che dura pochi minuti grazie a un design 100% senza fili e all’intuitiva configurazione tramite codice QR.

Gli utenti possono, poi, ricevere gli avvisi direttamente sul telefono e attivare la sirena integrata, o i faretti deterrenti, per la massima protezione.