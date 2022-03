Armadi Rittal a portata di click

Acquistare un armadio Rittal VX25, un armadio compatto AX oppure un condizionatore Blue e+ in completa autonomia in orari e giorni preferiti non è più un problema grazie all’Online Shop Rittal aperto e disponibile 24 ore al giorno.

Sono sufficienti pochi passaggi per mettere nel carrello articoli e accessori, in modo facile e sicuro. Accedere all’Online Shop è semplicissimo, basta entrare nel sito rittal.it e registrarsi nell’area dedicata per ricevere le credenziali d’accesso. L’utilizzo dell’Online Shop permette inoltre di navigare facilmente nelle pagine dei prodotti, scegliere quello ideale per il proprio progetto, verificare la disponibilità a magazzino e, dopo aver aggiunto gli acquisti nel carrello, di effettuare l’ordine.

I clienti Rittal potranno acquistare tramite Online shop con le stesse condizioni commerciali abitualmente in uso. Per chi non fosse ancora cliente, la registrazione dovrà essere fatta tramite il sito Rittal e con pochi passaggi si potrà iniziare a ordinare online.

Grazie alla nuova “Chat Box”, implementata nel nuovo sito internet online da gennaio, i clienti potranno essere aiutati nella fase di registrazione o di primo accesso all’area riservata dell’Online Shop e per tutta la durata della permanenza all’interno dello stesso. Il servizio è un valore aggiunto attivato con l’obiettivo di fare avvicinare all’Online Shop anche gli utenti meno esperti.

Ma non solo. Con RiPanel, il configuratore digitale Rittal, è possibile progettare e configurare armadi compatti e di grandi dimensioni, che potranno poi essere ordinati, unitamente agli accessori, tramite Online Shop.

I migliori tool di progettazione uniti all’efficienza tecnologica dei prodotti Rittal disponibili online con un click.