AWS: TD SYNNEX nominata partner distributore dell’anno per l’area EMEA

Amazon Web Services (AWS) ha nominato TD SYNNEX come suo partner distributore dell’anno per l’area EMEA nel 2022 nell’ambito dei riconoscimenti assegnati ai partner AWS a livello regionale e globale.

Annunciati durante il Partner Awards Gala a re:Invent, i premi conferiscono un riconoscimento a un’ampia gamma di partner AWS i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione, l’innovazione e la collaborazione nell’ultimo anno. Il premio “Distributor Partner of the Year” identifica un partner distributore di prim’ordine che ha dato un contributo significativo in termini di fatturato e numero di partner di canale raggiunti per conto di AWS.

TD SYNNEX ha permesso ad AWS di estendere la portata delle sue soluzioni alla sua vasta base di partner in tutta la regione, consentendo ai partner di accelerare le loro offerte di soluzioni AWS, sfruttando le migliori piattaforme digitali e i programmi di enablement del distributore, integrati da un’ampia presenza geografica e da una profonda specializzazione dei suoi team in tutta la regione.

Jason Boxall, Senior Vicepresident Advanced Solutions di TD SYNNEX, ha dichiarato: “AWS è un partner strategico fondamentale per TD SYNNEX e siamo quindi orgogliosi di ricevere questo riconoscimento. Siamo uniti dalla passione per il successo dei partner e ringraziamo AWS per l’impegno e la fiducia che ripone in TD SYNNEX per introdurre le sue offerte sul mercato”.

“I partner AWS sono al centro della creazione di valore per i clienti globali, in un’ampia gamma di settori,” ha dichiarato Ruba Borno, Vicepresident Worldwide Channels and Alliances di AWS. “Siamo onorati di lanciare l’edizione inaugurale degli AWS Partner Awards per il 2022 e ringraziamo tutti i candidati e i vincitori per aver accelerato il percorso di trasformazione del cloud dei nostri clienti.”