Aziende flessibili con TOUGHBOOK Lifecycle Solutions

Panasonic ha introdotto il suo servizio TOUGHBOOK Lifecycle Solutions per rispondere alla richiesta delle aziende di adattarsi alle mutevoli esigenze, ossia di diventare aziende flessibili.

Come previsto da Steven Vindevogel, Deputy Head of Toughbook Europe, il mondo delle imprese, infatti, sta diventando sempre più imprevedibile e la capacità di adattare rapidamente la forza lavoro mobile e la sua tecnologia per adattarsi alle mutevoli esigenze sarà essenziale.

Nello scenario odierno, è evidente come si stiano velocemente avvicendando una serie di grandi innovazioni tecnologiche, e non c’è dubbio che ve ne siano molte altre all’orizzonte, in un futuro che sembra più difficile da prevedere che mai, anche e soprattutto da un punto di vista economico e geopolitico.

Ecco perché i leader aziendali di tutta Europa dovrebbero porsi l’obiettivo di incrementare la flessibilità nelle loro organizzazioni e nelle loro operazioni.

Aziende flessibili. Ecco come

Le aziende flessibili sono, infatti, in grado di reagire più rapidamente agli inevitabili cambiamenti che si trovano ad affrontare; per quelle organizzazioni con forza lavoro mobile, rappresenta la capacità di scalare rapidamente verso l’alto o verso il basso, garantendo al tempo stesso che la forza lavoro abbia accesso alla giusta tecnologia per supportarle nel corso dei processi di adattamento.

È questo uno dei motivi per cui Panasonic ha introdotto il suo servizio TOUGHBOOK Lifecycle Solutions, che riunisce tutti i managed services di cui un’azienda ha bisogno per ottenere il massimo dal proprio investimento nel rugged computing per tutto il ciclo di vita dei dispositivi e garantisce che l’organizzazione possa adattarsi rapidamente alle priorità in costante evoluzione della propria forza lavoro mobile.

Più flessibili. Cosa significa nel concreto?

Panasonic lavora a stretto contatto con il cliente per valutare le sue esigenze attuali, e creare flessibilità per adattarsi in futuro. Questo vale per tutto: dai dispositivi rugged modulari che possono essere facilmente adattati a diverse attività sul campo, fino al team di servizi professionali specializzati in grado di progettare e fornire soluzioni complete, come soluzioni di docking a bordo veicolo completamente testate.

In preparazione al roll-out, vengono utilizzate le best practice di settore per creare soluzioni software su misura e il software principale. Vengono poi effettuati i test necessari a garantire che non ci siano problemi con il sistema operativo o con i driver. Dopo l’implementazione, Panasonic offre una gamma di managed services che possono aiutare le organizzazioni ad aggiornare e adattare rapidamente la loro tecnologia a nuove sfide e ridurre al minimo i tempi di inattività: dalla gestione dell’intero parco di dispositivi mobili fino alla manutenzione predittiva, nonché supporto dell’helpdesk e assistenza rapida. E per garantire alle organizzazioni la massima flessibilità, questo investimento può essere concepito come un contratto di pagamento mensile OPEX che fornisce solo i servizi su misura richiesti dalla singola azienda.

Flessibilità è la parola d’ordine

Senza dubbio il futuro ci riserverà ulteriori progressi in fatto di tecnologia mobile: il 5G continuerà a diventare più pervasivo e, di conseguenza, le capacità applicative continueranno a svilupparsi. Assisteremo anche all’ulteriore integrazione delle soluzioni di mobile computing con i sistemi informativi a bordo dei veicoli, continuando a trarre vantaggio da sistemi più potenti e schermi più grandi. Ma l’unica cosa di cui possiamo essere certi è che continuerà ad essere difficile prevedere l’imprevedibile, e per i leader aziendali la flessibilità sarà la parola d’ordine.