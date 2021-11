Brevi votato Distributore dell’Anno nel sondaggio ChannelWatch di CONTEXT

Brevi è stata premiata Distributore dell’Anno per l’Italia nella categoria Overall Distributor of the Year nel sondaggio CONTEXT ChannelWatch 2021. A questo prestigioso riconoscimento si aggiungono ulteriori 3 Award di categoria, come Miglior Distributore per il Valore Aggiunto, per il Servizio ai Clienti e per il Retail.

CONTEXT ChannelWatch è uno dei principali sondaggi online al mondo tra rivenditori IT, con oltre 7.000 rivenditori che contribuiscono ogni anno, fornendo informazioni chiave sulle intenzioni e le decisioni di acquisto, nonché sui problemi di business e sulle tendenze del settore che la comunità del Canale deve affrontare. Come parte del sondaggio, i rivenditori di ogni paese contribuiscono con il loro voto ad assegnare, fra tutti i distributori presenti sul mercato, il premio di “Distributore dell’Anno”.

Le dinamiche di mercato nel panorama della distribuzione IT sono state fortemente influenzate dalla pandemia, che ha avuto e continuerà ad esercitare un enorme impatto sulle vendite di canale per il resto dell’anno e oltre.

Secondo la market intelligence di CONTEXT, una serie di fattori influenzeranno il mercato tecnologico mentre ci dirigiamo verso il 2022, tra cui le preoccupazioni ambientali dei consumatori e degli acquirenti IT B2B e l’enorme fondo di sviluppo da 1,8 trilioni di euro stanziato dall’UE, gran parte dei quali sarà speso per il digitale.

Mentre i distributori IT europei hanno continuato a registrare buoni risultati nel 2021, la carenza di approvvigionamento è stata motivo di preoccupazione e ha rallentato la crescita. Ma le prestazioni nel Canale sono state ancora forti, segnando l’enorme progresso nell’IT con la spesa pubblica e il continuo successo delle categorie IT tradizionali insieme a modi innovativi di fornire servizi, in particolare attraverso soluzioni cloud e ibride.

In un contesto di dinamiche di mercato in continua evoluzione, ai rivenditori è stato chiesto di valutare i loro distributori su una vasta gamma di aree di servizio. Nello specifico, ecco i vincitori nelle seguenti categorie:

BREVI SPA:

• Distributore dell’anno

• Miglior Distributore per il Valore Aggiunto

• Miglior Distributore per il Servizio Clienti

• Miglior Distributore per il Retail

Altre categorie:

Miglior distributore di innovazione

Miglior distributore logistico

Miglior distributore al dettaglio

Miglior distributore cloud

Migliore distributore Audio Video

Miglior distributore di servizi di sicurezza informatica

Giambattista Brevi, Presidente e Fondatore di Brevi, commenta: “I risultati di questa edizione del CONTEXT ChannelWatch rappresentano per Brevi un successo straordinario. Ci siamo confermati in categorie per noi strategiche: quelle del Servizio al Cliente, della creazione di Valore Aggiunto e della Partnership con il mondo retail; ma soprattutto siamo stati scelti come Distributore dell’Anno. Credo che dietro questi 4 premi ci sia un unico filo conduttore: quello della relazione con i clienti, del rapporto di fiducia che abbiamo creato con loro e del servizio, che ogni giorno cerchiamo di migliorare. Il rapporto con la clientela è un punto fondamentale del nostro modello di business e vederlo riconosciuto da così tanti voti è sicuramente motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, ancora di più considerando il difficile contesto in cui questi voti sono maturati. Voglio ringraziare CONTEXT per la grande qualità del proprio operato e di questa bella iniziativa e condividere questi prestigiosi riconoscimenti con tutti i miei collaboratori, in particolare col personale dei nostri cash&carry, a diretto contatto ogni giorno con i clienti”.

Howard Davies, CEO di CONTEXT e Co-Founder ha dichiarato:

Distributore generale dell’anno

Siamo lieti di vedere Brevi vincere il CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Award. È una testimonianza della resilienza di Brevi in tempi difficili e della loro dedizione nel servire il canale IT. La fiducia che Brevi ha costruito con i propri partner è essenziale per sviluppare e sostenere un canale IT sano, in grado di offrire eccellenza ai consumatori e alle aziende di tutto il mondo.

Miglior servizio clienti

Siamo lieti di vedere Brevi vincere il CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Award nella categoria Customer Service. È una vera testimonianza della loro capacità di raggiungere l’eccellenza in questo campo e dell’alta considerazione in cui sono tenuti dai loro rivenditori.

Miglior distributore al dettaglio

Ci congratuliamo vivamente con Brevi per aver vinto il CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Award nella categoria Retail Partner. La distribuzione IT ha un ruolo cruciale da svolgere nel mercato dei consumatori in rapida evoluzione, che è spesso all’avanguardia nell’adozione tecnologica. È un grande piacere vedere Brevi riconosciuto in questo modo.

Miglior distributore a valore aggiunto

Ci congratuliamo con Brevi per aver vinto anche quest’anno il premio CONTEXT ChannelWatch “Best ValueAdded Distributor” in Italia. I distributori a valore aggiunto svolgono un ruolo cruciale nel supportare i rivenditori a rispondere ai rapidi cambiamenti nel mercato IT, soprattutto nelle condizioni attuali. È con grande piacere vedere il duro lavoro di Brevi in questo campo riconosciuto dai rivenditori.