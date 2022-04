BTicino presenta una nuova App per gli installatori

BTicino, brand di riferimento nella Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, presenta la nuova App Home + Project per agevolare il lavoro di tutti i professionisti del settore.

Home + Project, fruibile sia da desktop che da mobile, consente all’installatore di progettare e configurare l’impianto in modo semplice e veloce.

Tutti i progetti possono essere archiviati e ora anche replicati grazie all’innovativa funzione “Copia/Incolla”, che consentirà di risparmiare tempo nella creazione di nuovi impianti: non si è più costretti a creare ogni volta da zero un nuovo impianto, ma con la nuova App si può copiare un progetto già esistente e apportare le sole modifiche necessarie alla personalizzazione per poi procedere con la configurazione. Questo permette di risparmiare tempo, soprattutto nel caso di progettazione di condomini multi-appartamento o villette a schiera.

La App Home + Project permette inoltre di condividere i progetti con i collaboratori, raggruppare quelli simili o filtrare solo le configurazioni che interessano con tag personalizzati, gestendo in questo modo, in maniera ancora più efficiente il lavoro.

Tutte le informazioni sono visibili a colpo d’occhio. Selezionando un singolo progetto si accede subito alla vista completa dell’intero impianto: il numero di stanze, i device presenti, le impostazioni del server, gli scenari impostati etc. Ed è possibile anche verificare lo stato dell’impianto, effettuare modifiche (come aggiungere e rimuovere stanze e/o dispositivi), oltre ad inserire note e documenti utili. Anche in ogni singola stanza è possibile guardare e modificare il dettaglio: tipo, numero e stato di configurazione di ciascun dispositivo.

Con la nuova App si può progettare l’impianto dall’ufficio o direttamente in cantiere, collegandosi al server anche senza connessione. Infine, si può consegnare l’impianto pronto all’uso al cliente, che troverà l’impianto già funzionante sull’App Home + Control, la stessa che gli permette di gestire la casa in modo semplice e intuitivo. Un’unica App per gestire luci, tapparelle, energia e termoregolazione, che rende semplice la supervisione di tutte le funzioni dell’impianto connesso, dentro e fuori casa (sostituendo la precedente App MyHOME_Up), compatibile con tutti gli impianti MyHOME esistenti.

“Home + Project è il nuovo e utile strumento di lavoro per l’installatore che va a sostituire l’attuale app MyHOME_Up, anche per impianti esistenti, garantendo una maggiore facilità e velocità di impiego. È così possibile progettare e configurare impianti flessibili in funzione delle esigenze del singolo progetto o dell’installatore. Disponibile in due modalità, nella versione desktop per l’ufficio e nella versione mobile per la configurazione in cantiere, questa nuova app permette di riconoscere automaticamente i dispositivi dell’impianto da configurare e di replicare in altre abitazioni i progetti realizzati e archiviati” – ha dichiarato Paolo Gaboli Direttore Marketing Operativo Bticino di BTicino.